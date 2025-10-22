عاد اللاعب الكاميروني فينسنت أبو بكر لممارسة كرة القدم مجددًا، اليوم الأربعاء، بانضمامه إلى نادٍ يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الأذربيجاني.

وظل أبو بكر يبحث عن نادٍ جديد بعد هاتاي سبور التركي، إذ أصبح لاعبًا حرًا في سبتمبر الماضي، ليستقر على الانضمام إلى الدوري الأذربيجاني، في خطوة لم تكن متوقعة بالنظر إلى مسيرة صاحب الـ33 عامًا.

أبو بكر يعود من بوابة الدوري الأذربيجاني

أعلن نادي نفطجي باكو الأذربيجاني، اليوم الأربعاء، التعاقد مع فينسنت أبو بكر في صفقة انتقال حر.

ووقع الكاميروني أبو بكر على عقد قصير مع نفطجي -يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري الأذربيجاني- لمدة موسم وحيد، مع خيار التمديد لموسم إضافي بحسب ما ذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي.

ولعب أبو بكر في مسيرته الطويلة مع كرة القدم بين صفوف أندية كبيرة، أبرزها لوريان وبورتو وبشكتاش والنصر وهاتاي سبور.

ويملك فينسنت أبو بكر مسيرة دولية استثنائية مع المنتخب الكاميروني الذي ينافس حاليًا على بطاقة مؤهلة إلى ملحق كأس العالم 2026، إذ سجل بقميص الأسود غير المروضة 45 هدفًا في 115 مباراة رسمية.