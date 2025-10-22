المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
المصري

المصري

0 0
20:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

صاحب المركز السابع.. الدوري الأذربيجاني يعيد فينسنت أبو بكر إلى كرة القدم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:03 م 22/10/2025
أبو بكر

فينسنت أبو بكر - مهاجم الكاميرون

عاد اللاعب الكاميروني فينسنت أبو بكر لممارسة كرة القدم مجددًا، اليوم الأربعاء، بانضمامه إلى نادٍ يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الأذربيجاني.

وظل أبو بكر يبحث عن نادٍ جديد بعد هاتاي سبور التركي، إذ أصبح لاعبًا حرًا في سبتمبر الماضي، ليستقر على الانضمام إلى الدوري الأذربيجاني، في خطوة لم تكن متوقعة بالنظر إلى مسيرة صاحب الـ33 عامًا.

أبو بكر يعود من بوابة الدوري الأذربيجاني

أعلن نادي نفطجي باكو الأذربيجاني، اليوم الأربعاء، التعاقد مع فينسنت أبو بكر في صفقة انتقال حر.

ووقع الكاميروني أبو بكر على عقد قصير مع نفطجي -يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري الأذربيجاني- لمدة موسم وحيد، مع خيار التمديد لموسم إضافي بحسب ما ذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي.

ولعب أبو بكر في مسيرته الطويلة مع كرة القدم بين صفوف أندية كبيرة، أبرزها لوريان وبورتو وبشكتاش والنصر وهاتاي سبور.

ويملك فينسنت أبو بكر مسيرة دولية استثنائية مع المنتخب الكاميروني الذي ينافس حاليًا على بطاقة مؤهلة إلى ملحق كأس العالم 2026، إذ سجل بقميص الأسود غير المروضة 45 هدفًا في 115 مباراة رسمية.

الكاميرون فينسنت أبو بكر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

