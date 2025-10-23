ميسي يكشف سبب تجديد عقده مع إنتر ميامي الأمريكي

تحدث الأسطورة ليونيل ميسي، عن تجديد عقده مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وأعلن نادي إنتر ميامي، تجديد عقد ليونيل ميسي، لمدة موسمين حتى يونيو 2028.

وقال ميسي في تصريحات لـ الموقع الرسمي لنادي إنتر ميامي: "يسعدني البقاء هنا ومواصلة هذا المشروع على الرغم من كونه حلماً فقد أصبح حقيقة رائعة".

وأضاف: "أن نلعب في هذا الملعب الجديد الخاص بنا في ميامي فريدوم بارك، منذ وصولي إلى ميامي كنت سعيدًا جداً، لذا أنا سعيد حقاً بمواصلة اللعب هنا".

وأتم: "نحن جميعًا متحمسون للغاية للحظة التي سنتمكن فيها أخيرًا من اللعب في ملعب ميامي فريدوم بارك، نتطلع بشوق لاكتماله، لنلعب به وليستمتع به المشجعون أيضًا، سيكون اللعب على ملعبنا الجديد تجربة مميزة للغاية".

وكان ميسي انضم إلى إنتر ميامي في 15 يوليو 2023، كلاعب حر بعقد لمدة عامين ونصف وبذلك بعدما أنهى رحلته في أوروبا.

وفاز أسطورة الأرجنتين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم في عام 2024 والحذاء الذهبي في عام 2025 بعد تسجيله 29 هدفًا في 28 مباراة فقط.

وبشكل عام، لعب ميسي مع إنتر ميامي 82 مباراة، سجل 71 هدفا وصنع 37 وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".