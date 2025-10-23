علق ديفيد بيكهام الشريك في ملكية نادي إنتر ميامي الأمريكي على تجديد عقد ليونيل ميسي، واصفًا إياه بالأفضل في تاريخ كرة القدم.

وأعلن إنتر ميامي عن تجديد عقد ليونيل ميسي حتى عام 2028.

رسميًا.. إنتر ميامي يوقع عقدًا جديدًا مع ميسي (فيديو)

وقال بيكهام في تصريحات عبر الموقع الرسمي لإنتر ميامي: "كانت رؤيتنا هي استقطاب أفضل اللاعبين إلى إنتر ميامي وهذه المدينة، وهذا ما حققناه بالفعل".

وأضاف: "لقد استقطبنا أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم إلى مدينتنا (ميسي)، هذا يُظهر التزامنا تجاه ميامي، كما يُظهر اللاعب التزاما تجاه المدينة والنادي واللعبة، ولا يزال ملتزمًا كما كان دائمًا، ويسعى للفوز".

وأكمل: "بصفتنا مالكين، نشعر بأننا محظوظون للغاية أن يكون لدينا لاعبٌ يُحب اللعبة بقدر ما يُحبها، وقد قدّم الكثير للعبة في هذا البلد، وألهم الجيل القادم من المواهب الشابة".