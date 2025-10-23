المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بيكهام بعد تجديد عقد ميسي: لدينا أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:50 م 23/10/2025
ميسي

ميسي وبيكهام - إنتر ميامي

علق ديفيد بيكهام الشريك في ملكية نادي إنتر ميامي الأمريكي على تجديد عقد ليونيل ميسي، واصفًا إياه بالأفضل في تاريخ كرة القدم.

وأعلن إنتر ميامي عن تجديد عقد ليونيل ميسي حتى عام 2028.

رسميًا.. إنتر ميامي يوقع عقدًا جديدًا مع ميسي (فيديو)

وقال بيكهام في تصريحات عبر الموقع الرسمي لإنتر ميامي: "كانت رؤيتنا هي استقطاب أفضل اللاعبين إلى إنتر ميامي وهذه المدينة، وهذا ما حققناه بالفعل".

وأضاف: "لقد استقطبنا أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم إلى مدينتنا (ميسي)، هذا يُظهر التزامنا تجاه ميامي، كما يُظهر اللاعب التزاما تجاه المدينة والنادي واللعبة، ولا يزال ملتزمًا كما كان دائمًا، ويسعى للفوز".

وأكمل: "بصفتنا مالكين، نشعر بأننا محظوظون للغاية أن يكون لدينا لاعبٌ يُحب اللعبة بقدر ما يُحبها، وقد قدّم الكثير للعبة في هذا البلد، وألهم الجيل القادم من المواهب الشابة".

بيكهام ميسي الدوري الأمريكي إنتر ميامي

