مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

1 1
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

2 0
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

1 1
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

0 0
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

0 3
18:45
العين

العين

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

تقارير: تشافي يرفض تدريب سبارتاك موسكو الروسي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:00 م 30/10/2025
تشافي

تشافي هيرنانديز

يستمر تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لنادي برشلونة، في رفض العروض التدريبية التي يتلقاها في الفترة الأخيرة.

ورحل تشافي عن تدريب نادي برشلونة بنهاية موسم 2024.

ووفقًا لموقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن تشافي رفض عرضًا من نادي سبارتاك موسكو الروسي لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وارتبط تشافي بتدريب العديد من الأندية، خلال الفترة الماضية، ويأتي على رأسها مانشستر يونايتد في حال رحيل روبن أموريم.

وقال تشافي في تصريحات عبر مجلة فرانس فوتبول: "لا يوجد شيء محدد أمامي في الوقت الحالي وأنا منفتح على جميع الخيارات، لماذا لا أدرب فريقًا آخر في الدوري الإسباني؟ أنا أبحث عن عن مشروع مثير وأطمح للفوز بالبطولات لأن هذا هو هدفي وسأستمع للعروض بالفترة المقبلة".

وقاد تشافي برشلونة لمدة موسمين، ساتطاع أن يتوج بلقب الدوري الإسباني.

كما أن تشافي بدأ مسيرته التدريبية مع نادي السد القطري، الذي أنهى مسيرته الكروية معه.

برشلونة سبارتاك موسكو تشافي

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

