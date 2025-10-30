تقارير: تشافي يرفض تدريب سبارتاك موسكو الروسي

يستمر تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لنادي برشلونة، في رفض العروض التدريبية التي يتلقاها في الفترة الأخيرة.

ورحل تشافي عن تدريب نادي برشلونة بنهاية موسم 2024.

ووفقًا لموقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن تشافي رفض عرضًا من نادي سبارتاك موسكو الروسي لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وارتبط تشافي بتدريب العديد من الأندية، خلال الفترة الماضية، ويأتي على رأسها مانشستر يونايتد في حال رحيل روبن أموريم.

وقال تشافي في تصريحات عبر مجلة فرانس فوتبول: "لا يوجد شيء محدد أمامي في الوقت الحالي وأنا منفتح على جميع الخيارات، لماذا لا أدرب فريقًا آخر في الدوري الإسباني؟ أنا أبحث عن عن مشروع مثير وأطمح للفوز بالبطولات لأن هذا هو هدفي وسأستمع للعروض بالفترة المقبلة".

وقاد تشافي برشلونة لمدة موسمين، ساتطاع أن يتوج بلقب الدوري الإسباني.

كما أن تشافي بدأ مسيرته التدريبية مع نادي السد القطري، الذي أنهى مسيرته الكروية معه.