فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين ماميلودي صنداونز وأورلاندو بايرتس، ضمن منافسات الدوري الجنوب أفريقي.

وانتهت مباراة ماميلودي صنداونز أمام أورلاندو بايرتس بنتيجة (1-1)، والتي جمعت بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الـ11 من مواجهات الدوري الجنوب أفريقي.

صنداونز يسقط في فخ التعادل

سيطر فريق صنداونز على مجريات المباراة أمام أورلاندو بايرتس بشكل واضح، وظهر ذلك بعد أن تمكن بيتر شالويلي من وضع ماسانداونا في المقدمة.

وجاء هدف صنداونز في الدقيقة 20 من زمن المباراة، عن طريق شالويلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد خطأ من دفاع أورلاندو بايرتس.

وأدرك كامرين دانسين، لاعب أورلاندو بايرتس، التعادل في الدقيقة 35 بتسديدة قوية، لم يتمكن حارس مرمى صنداونز، روني ويليامز، من التصدي لها.

واستمرت محاولات الفريقين من أجل تسجيل هدف التقدم قائمة، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية، لتنتهي المواجهة بين صنداونز وأورلاندو بايرتس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ترتيب الدوري الجنوب أفريقي

رفع صنداونز رصيده إلى 22 نقطة متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري الجنوب أفريقي، إذ حقق الفريق 6 انتصارات وتعادل في 4 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة.

ووصل رصيد أورلاندو بايرتس إلى 19 نقطة، مستقرًا في المركز الثالث بجدول الترتيب، إذ حقق القراصنة الفوز في 6 مواجهات، وتعادل الفريق في مباراة، وتلقى هزيمتين.