المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 1
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 0
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

0 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

مواجهة الأهداف المثيرة.. أورلاندو بايرتس يتعادل مع صنداونز في الدوري الجنوب أفريقي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:36 م 01/11/2025
صنداونز

مباراة صنداونز وأورلاندو بايرتس

فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين ماميلودي صنداونز وأورلاندو بايرتس، ضمن منافسات الدوري الجنوب أفريقي.

وانتهت مباراة ماميلودي صنداونز أمام أورلاندو بايرتس بنتيجة (1-1)، والتي جمعت بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الـ11 من مواجهات الدوري الجنوب أفريقي.

صنداونز يسقط في فخ التعادل

سيطر فريق صنداونز على مجريات المباراة أمام أورلاندو بايرتس بشكل واضح، وظهر ذلك بعد أن تمكن بيتر شالويلي من وضع ماسانداونا في المقدمة.

وجاء هدف صنداونز في الدقيقة 20 من زمن المباراة، عن طريق شالويلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد خطأ من دفاع أورلاندو بايرتس.

وأدرك كامرين دانسين، لاعب أورلاندو بايرتس، التعادل في الدقيقة 35 بتسديدة قوية، لم يتمكن حارس مرمى صنداونز، روني ويليامز، من التصدي لها.

واستمرت محاولات الفريقين من أجل تسجيل هدف التقدم قائمة، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية، لتنتهي المواجهة بين صنداونز وأورلاندو بايرتس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ترتيب الدوري الجنوب أفريقي

رفع صنداونز رصيده إلى 22 نقطة متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري الجنوب أفريقي، إذ حقق الفريق 6 انتصارات وتعادل في 4 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة.

ووصل رصيد أورلاندو بايرتس إلى 19 نقطة، مستقرًا في المركز الثالث بجدول الترتيب، إذ حقق القراصنة الفوز في 6 مواجهات، وتعادل الفريق في مباراة، وتلقى هزيمتين.

صنداونز أورلاندو بايرتس الدوري الجنوب أفريقي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيرنلي

بيرنلي

0 2
أرسنال

أرسنال

46

بداية الشوط الثاني من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg