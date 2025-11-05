المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

29 22
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

2 1
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

1 0
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

قلق في إنتر ميامي من قرارات الانضباط عقب عقوبة سواريز

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:04 م 05/11/2025
سواريز

لويس سواريز

أصدر نادي إنتر ميامي الأمريكي، بيانًا علق خلاله على قرار رابطة الدوري الأمريكي بإيقاف لويس سواريز مهاجم الفريق لمدة مباراة.

كانت قد أعلنت رابطة الدوري الأمريكي، إيقاف لويس سواريز عن مباراة فريقه المقرر إقامتها السبت المقبل، على خلفية قيام اللاعب بالتعدي على أندي ناجار نجم ناشفيل خلال مواجهة جرت مطلع الأسبوع الجاري.

بيان إنتر ميامي

نشر إنتر ميامي بيانًا عبر خلاله عن قلقه من إيقاف لويس سواريز، والذي جاء على النحو التالي: "تلقى نادي إنتر ميامي لكرة القدم إخطارًا رسميًا من رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، بشأن الإيقاف لمباراة واحدة الذي فُرض على لاعبنا لويس سواريز، بسبب تصرف حدث خلال مباراة السبت الماضي في ناشفيل".

وأضاف النادي في بيانه: "يرغب النادي في توضيح أنه تقبل قرار لجنة الانضباط في الدوري الأمريكي ويحترمه، وفي الوقت نفسه، يعرب النادي عن قلقه بشأن السابقة التي تمثلها إعادة تقييم لعبة سبق أن حُكم عليها من قِبل طاقم التحكيم وتقنية الفيديو".

وأتم النادي: "يؤكد النادي ثقته في أن نفس المعيار سيُطبق مستقبلًا على جميع الحالات المماثلة داخل الملعب، في أي مباراة وأيًا كان الفريق المعني".

الدوري الأمريكي لويس سواريز إنتر ميامي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
كلوب بروج

كلوب بروج

2 1
برشلونة

برشلونة

52

اوووو خطيرة لبرشلونة بعد تسديدة من يامال داخل منطقة الجزاء وانقاذ من حارس كلوب بروج

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

50

سيطرة واستحواذ من جانب فريق مانشستر سيتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
