قلق في إنتر ميامي من قرارات الانضباط عقب عقوبة سواريز

أصدر نادي إنتر ميامي الأمريكي، بيانًا علق خلاله على قرار رابطة الدوري الأمريكي بإيقاف لويس سواريز مهاجم الفريق لمدة مباراة.

كانت قد أعلنت رابطة الدوري الأمريكي، إيقاف لويس سواريز عن مباراة فريقه المقرر إقامتها السبت المقبل، على خلفية قيام اللاعب بالتعدي على أندي ناجار نجم ناشفيل خلال مواجهة جرت مطلع الأسبوع الجاري.

بيان إنتر ميامي

نشر إنتر ميامي بيانًا عبر خلاله عن قلقه من إيقاف لويس سواريز، والذي جاء على النحو التالي: "تلقى نادي إنتر ميامي لكرة القدم إخطارًا رسميًا من رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، بشأن الإيقاف لمباراة واحدة الذي فُرض على لاعبنا لويس سواريز، بسبب تصرف حدث خلال مباراة السبت الماضي في ناشفيل".

وأضاف النادي في بيانه: "يرغب النادي في توضيح أنه تقبل قرار لجنة الانضباط في الدوري الأمريكي ويحترمه، وفي الوقت نفسه، يعرب النادي عن قلقه بشأن السابقة التي تمثلها إعادة تقييم لعبة سبق أن حُكم عليها من قِبل طاقم التحكيم وتقنية الفيديو".

وأتم النادي: "يؤكد النادي ثقته في أن نفس المعيار سيُطبق مستقبلًا على جميع الحالات المماثلة داخل الملعب، في أي مباراة وأيًا كان الفريق المعني".