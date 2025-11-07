المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

1 1
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

2 2
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

2 1
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

بعد فشل رحلة ميامي.. برشلونة يقترب من خوض مباراة ودية في المغرب

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:45 م 07/11/2025
فريق برشلونة

برشلونة يختار المغرب

يواصل نادي برشلونة الإسباني العمل على تنفيذ خططه الخاصة بالمباريات الودية الدولية، بعد إلغاء مباراته الودية الأخيرة في ميامي أمام فياريال لأسباب تنظيمية، حيث يبحث النادي الكتالوني عن خيارات جديدة لتعويض الخسائر المالية التي تكبّدها نتيجة إلغاء تلك الجولة.

برشلونة يغير وجهته الودية إلى المغرب

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية، يدرس برشلونة إقامة مباراة ودية في المغرب خلال شهر ديسمبر المقبل، بعد أن تم أيضًا إلغاء مواجهة أخرى كانت مقررة في ليبيا لأسباب أمنية.

ويعد العرض المغربي خيارًا مثاليًا من الناحية اللوجستية، إذ يتيح للفريق السفر صباحًا والعودة مساءً دون الإخلال باتفاقية AFE الخاصة بجدول اللاعبين.

أما صحيفة موندو ديبورتيفو فأكدت أن إدارة برشلونة تلقت عرضًا ماليًا مغريًا للغاية، تتراوح قيمته بين 7 و8 ملايين يورو، لإقامة مباراة ودية أخرى أمام منتخب بيرو، لكنها قد تؤجل إلى موعد لاحق نظرًا لبعد المسافة وصعوبة التنقل إلى العاصمة البيروفية ليما.

ومن المقرر أن تقام المباراة في المغرب بعد آخر جولة من الدوري الإسباني لعام 2025، وقبل عودة الفريق إلى المنافسات الرسمية في يناير أمام إسبانيول.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة إدارة برشلونة لتحسين الوضع المالي للنادي وزيادة الإيرادات من خلال تنظيم مباريات ودية خارجية في فترات التوقف، خاصة خلال شهر ديسمبر الذي يمثل فرصة مثالية بسبب عطلة أعياد الميلاد.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني، اضغط هنا.

برشلونة المغرب فياريال إسبانيول الدوري الإسباني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
النجمة

النجمة

2 1
الهلال

الهلال

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg