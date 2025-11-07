يواصل نادي برشلونة الإسباني العمل على تنفيذ خططه الخاصة بالمباريات الودية الدولية، بعد إلغاء مباراته الودية الأخيرة في ميامي أمام فياريال لأسباب تنظيمية، حيث يبحث النادي الكتالوني عن خيارات جديدة لتعويض الخسائر المالية التي تكبّدها نتيجة إلغاء تلك الجولة.

برشلونة يغير وجهته الودية إلى المغرب

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية، يدرس برشلونة إقامة مباراة ودية في المغرب خلال شهر ديسمبر المقبل، بعد أن تم أيضًا إلغاء مواجهة أخرى كانت مقررة في ليبيا لأسباب أمنية.

ويعد العرض المغربي خيارًا مثاليًا من الناحية اللوجستية، إذ يتيح للفريق السفر صباحًا والعودة مساءً دون الإخلال باتفاقية AFE الخاصة بجدول اللاعبين.

أما صحيفة موندو ديبورتيفو فأكدت أن إدارة برشلونة تلقت عرضًا ماليًا مغريًا للغاية، تتراوح قيمته بين 7 و8 ملايين يورو، لإقامة مباراة ودية أخرى أمام منتخب بيرو، لكنها قد تؤجل إلى موعد لاحق نظرًا لبعد المسافة وصعوبة التنقل إلى العاصمة البيروفية ليما.

ومن المقرر أن تقام المباراة في المغرب بعد آخر جولة من الدوري الإسباني لعام 2025، وقبل عودة الفريق إلى المنافسات الرسمية في يناير أمام إسبانيول.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة إدارة برشلونة لتحسين الوضع المالي للنادي وزيادة الإيرادات من خلال تنظيم مباريات ودية خارجية في فترات التوقف، خاصة خلال شهر ديسمبر الذي يمثل فرصة مثالية بسبب عطلة أعياد الميلاد.

