أعلن خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، موقف لويس سواريز النهائي، من المشاركة في مباراة ناشفيل المقبلة.

رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، كانت قد أصدرت قرارًا بمعاقبة لويس سواريز بالإيقاف مباراة واحدة.

حيث إن لويس سواريز كان قام بركل اللاعب الهندوراسي آندي ناجار، في آخر مباريات إنتر ميامي ضد ناشفيل، الأسبوع الماضي، وخسر فريق ليونيل ميسي (2-1).

رفض استئناف سواريز

وقال ماسيكرانو في المؤتمر الصحفي إن لويس سواريز تقدم بطلب الاستئناف على العقوبة، بعد إبلاغ النادي بعدم القدرة على القيام بذلك.

أضاف أن استئناف سواريز تم رفضه في غضون ساعات قليلة، ليتأكد غيابه عن مباراة ناشفيل.

ويلتقي إنتر ميامي مع ناشفيل، في المباراة الثالثة والحاسمة من سلسلة الدور ربع النهائي لتصفيات المنطقة الشرقية، من الدوري الأمريكي، في الثالثة من صباح غد الأحد بتوقيت مصر.

كان إنتر ميامي فاز في المباراة الأولي (3-1)، ثم خسر المواجهة السابقة (2-1).

وشارك ليونيل ميسي بالإضافة إلى رودريجو دي بول في المران الأخير لفريق إنتر ميامي، ليتأكد تواجدهما ضمن حسابات ماسكيرانو في المباراة الحاسمة.