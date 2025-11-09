ساهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، في تحقيق فريقه للفوز على ناشفيل بنتيجة 4-0 في ربع نهائي كأس الدوري الأمريكي "القسم الشرقي".

وبادر ميسي بالتسجيل في هذه المباراة عند الدقيقة 10 و39، بينما أحرز تاديو أليندي الهدف الثالث في الدقيقة 73 بعد تمريرة من جوردي ألبا، ونفس اللاعب سجل الهدف الرابع في الدقيقة 76 بعدما استغل هدية ليونيل ميسي.

ليكون النجم الأرجنتيني قد نجح في المساهمة بـ3 أهداف أمام ناشفيل، ويحسم الصعود إلى نصف النهائي.

الجولة الأولى شهدت فوز إنتر ميامي على ناشفيل بنتيجة 3-1، قبل أن يتلقى فريق ليونيل ميسي الهزيمة في الجولة الثانية أمام نفس الفريق، ليعود فريق النجم الأرجنتيني من جديد ويحقق الفوز في ثالث مواجهة ويصعد إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلعب إنتر ميامي مع سينسيناتي يوم السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري في الدور نصف النهائي.

وصعد إلى نصف النهائي أيضًا كلا من: "نيويورك سيتي وفلادلفيا، وإنتر ميامي وسينسيناتي".