تحضيرًا لمواجهة الأهلي.. الإسماعيلي يتعادل مع الصداقة الليبي وديًا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:49 م 11/11/2025
الإسماعيلي

فريق الإسماعيلي

فرض التعادل السلبي نفسه على المباراة الودية التي جمعت بين الإسماعيلي ونظيره الصداقة الليبي، والتي جرت اليوم الثلاثاء، على ملعب الإسماعيلية ضمن استعدادات الدراويش لاستئناف مشواره بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف فريق الإسماعيلي مبارياته بمواجهة نظيره الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية.

الإسماعيلي يتعادل مع الصداقة الليبي

حرص حمدي ميلود، المدير الفني للإسماعيلي، خلال المباراة الودية أمام الصداقة الليبي، على تجربة مجموعة من الخطط الفنية، بالإضافة إلى إشراك أكثر من لاعب في عدة مراكز للوقوف على المرونة التكتيكية لعناصر الفريق.

وبدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل ضم، عبد الرحمن محروس، في حراسة المرمى، ورباعي في خط الدفاع، محمد عاطف "شيحا"، محمد إيهاب، حمادة صلاح، حسن منصور، وتواجد في وسط الميدان، عبد الرحمن كتكوت، إبراهيم عبد العال، بشار أشرف، محمد بحيري، وثنائي في الهجوم، حسن صابر، محمد زيدان.

وشارك من مقاعد البدلاء، محمد عبد الرازق حارس المرمى، إلى جانب عمر طارق، يوسف محمد، هاني بطرس، عمر خضر، السيد ربيع، وزياد شاكر.

وشهدت المباراة تبادل الدروع بين أحمد العجوز رئيس جهاز الكرة بالنادي الإسماعيلي، ومحمد الدعيس المدير التنفيذي للنادي الليبي، وحرص لاعبو الفريقين على التقاط صورة تذكارية قبل انطلاق اللقاء.

ووقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد في ذكرى رحيل أسطورة الإسماعيلي محمد حازم.

وتعرض عبد الرحمن كتكوت لاعب وسط الإسماعيلي، للإصابة خلال اللقاء غادر على إثرها أرضية الميدان قبل نهاية المواجهة بدقائق.

الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري الصداقة الليبي

