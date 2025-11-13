قد يضطر أوسكار لاعب نادي ساو باولو البرازيلي، إلى اعتزال كرة القدم نهائيًا.

وتعرض أوسكار لـ أزمة قلبية، أثناء مشاركته في تدريبات ساو باولو بالأمس.

وبحسب شبكة ESPN Brasil، فإن أوسكار يفكر في اعتزال كرة القدم نهائيًا.

وقالت مصادر لشبكة ESPN إن هذه الحادثة تسببت في قلق كبير لدى أوسكار وعائلته، الذين لا يريدون عودته إلى الملعب.

وأوضح التقرير، أن أوسكار ليس بحاجة إلى الاستمرار في اللعب لأسباب مالية بعد 13 عاما قضاها في المنافسة بأوروبا والصين.

وبالإضافة إلى ذلك، يفكر اللاعب أيضًا في حياته الشخصية، حيث تنتظر زوجته مولودهما الثالث، وفقًا لمصادر الشبكة البرازيلية.

وذكر التقرير أن نادي ساو باولو، لا يفكر في إنهاء عقد أوسكار الذي ينتهي في ديسمبر 2027.

وعاد أوسكار إلى نادي طفولته، منذ موسم 2024، بعد 13 عامًا قضاها خارج النادي.

ولعب أوسكار 35 مباراة مع ساو باولو، حيث سجل هدفين وصنع 8 آخرين.