تجهز مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، لإصدار النسخة الثانية من الكرة الذهبية السوبر في تاريخها، خلال عام 2029.

ومُنحت جائزة الكرة الذهبية السوبر مرة واحدة فقط، خلال عام 1989 للأسطورة الأرجنتيني، ألفريدو دي ستيفانو، نجم ريال مدريد التاريخي.

ونال تلك الجائزة "النادرة" كأفضل لاعب فى الثلاثين عامًا السابقة، متفوقًا على أساطير كبار، أمثال الهولندي يوهان كرويف والفرنسي ميشيل بلاتيني.

وفي حال عادت الكرة الذهبية السوبر بشكل فعلي، خلال عام 2029، فستكون أمام مهمة شبه مستحيلة، لأن اختيار لاعب واحد سيكون أمرًا صعبًا.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن تلك الجائزة إن كانت ستُمنح للأفضل فى جيل الأساطير، فالأرجح أن يظفر بها الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وإليكم أبرز 5 مرشحين لنيل الكرة الذهبية السوبر

ليونيل ميسي

لعب الأسطورة الأرجنتيني لأندية برشلونة، باريس سان جيرمان، وإنتر ميامي، وقد نال الكرة الذهبية 8 مرات، إلى جانب العديد من البطولات التاريخية.

ونال البرغوث رفقة برشلونة الإسباني جميع البطولات الممكنة، محليًا وقاريًا، إلى جانب تتويجه بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين، وفي حال نال لقب مونديال 2026 سيكون الأقرب لنيل الجائزة.

كريستيانو رونالدو

قدم الهداف البرتغالي الكبير، كريستيانو رونالدو، أرقامًا تهديفية لا تعد ولا تحصى، برفقة أندية مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، وأخيرًا النصر.

ويعتبر الدون بمثابة "آلة بشرية" لإحراز الأهداف، وقد نال الكرة الذهبية من قبل في 5 مناسبات، هو أعظم هداف فى تاريخ اللعبة، وفي حال تتويجه بمونديال 2026 رفقة البرتغال، سيكون الأقرب لحصد الكرة الذهبية السوبر.

رونالدو نازاريو

أبدع رونالدو "الظاهرة" خلال مسيرته الحافلة مع أندية برشلونة، إنتر ميلان، وريال مدريد، وقد توج بلقب كأس العالم مرتين مع منتخب البرازيل، ويعد أحد أكثر المهاجمين رعبًا في التاريخ.

زين الدين زيدان

زين الدين زيدان، يعتبر أسطورة فرنسا ونجم ومدرب ريال مدريد الأيقوني، وأحد أبرز اللاعبين في حقبة التسعينيات وبداية الألفية، وبلا شك فإن حضوره التاريخي يجعله ضمن أقرب المرشحين للجائزة.

ونال "زيزو" الكرة الذهبية مرة واحدة، وحلّ ثانيا مرة واحدة وثالثًا مرة واحدة، وقاد منتخب فرنسا للفوز بكأس العالم 1998، إلى جانب التتويج بأمم أوروبا ودوري الأبطال.

لوكا مودريتش

أبدع الأمير الكرواتي لوكا مودريتش خلال مسيرته الحافلة مع أندية دينامو زغرب، توتنهام هوتسبير، ريال مدريد، وميلان، والذي نجح في إيقاف احتكار رونالدو وميسي لجائزة الكرة الذهبية.

وحمل مودريتش "البالون دور" خلال عام 2018، وقاد منتخب كرواتيا لوصافة المونديال، ونال كافة الألقاب الممكنة برفقة ريال مدريد، قبل رحيله في صيف 2025 إلى ميلان.