المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كازاخستان

كازاخستان

- -
16:00
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

- -
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

- -
18:00
السنغال

السنغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

صراع القرن.. تعرف على أقوى 5 مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية السوبر

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:17 ص 15/11/2025
الكرة الذهبية السوبر

الكرة الذهبية السوبر

تجهز مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، لإصدار النسخة الثانية من الكرة الذهبية السوبر في تاريخها، خلال عام 2029.

ومُنحت جائزة الكرة الذهبية السوبر مرة واحدة فقط، خلال عام 1989 للأسطورة الأرجنتيني، ألفريدو دي ستيفانو، نجم ريال مدريد التاريخي.

ونال تلك الجائزة "النادرة" كأفضل لاعب فى الثلاثين عامًا السابقة، متفوقًا على أساطير كبار، أمثال الهولندي يوهان كرويف والفرنسي ميشيل بلاتيني.

وفي حال عادت الكرة الذهبية السوبر بشكل فعلي، خلال عام 2029، فستكون أمام مهمة شبه مستحيلة، لأن اختيار لاعب واحد سيكون أمرًا صعبًا.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن تلك الجائزة إن كانت ستُمنح للأفضل فى جيل الأساطير، فالأرجح أن يظفر بها الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وإليكم أبرز 5 مرشحين لنيل الكرة الذهبية السوبر

ليونيل ميسي

لعب الأسطورة الأرجنتيني لأندية برشلونة، باريس سان جيرمان، وإنتر ميامي، وقد نال الكرة الذهبية 8 مرات، إلى جانب العديد من البطولات التاريخية.

ونال البرغوث رفقة برشلونة الإسباني جميع البطولات الممكنة، محليًا وقاريًا، إلى جانب تتويجه بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين، وفي حال نال لقب مونديال 2026 سيكون الأقرب لنيل الجائزة.

كريستيانو رونالدو

قدم الهداف البرتغالي الكبير، كريستيانو رونالدو، أرقامًا تهديفية لا تعد ولا تحصى، برفقة أندية مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، وأخيرًا النصر.

ويعتبر الدون بمثابة "آلة بشرية" لإحراز الأهداف، وقد نال الكرة الذهبية من قبل في 5 مناسبات، هو أعظم هداف فى تاريخ اللعبة، وفي حال تتويجه بمونديال 2026 رفقة البرتغال، سيكون الأقرب لحصد الكرة الذهبية السوبر.

رونالدو نازاريو

أبدع رونالدو "الظاهرة" خلال مسيرته الحافلة مع أندية برشلونة، إنتر ميلان، وريال مدريد، وقد توج بلقب كأس العالم مرتين مع منتخب البرازيل، ويعد أحد أكثر المهاجمين رعبًا في التاريخ.

زين الدين زيدان

زين الدين زيدان، يعتبر أسطورة فرنسا ونجم ومدرب ريال مدريد الأيقوني، وأحد أبرز اللاعبين في حقبة التسعينيات وبداية الألفية، وبلا شك فإن حضوره التاريخي يجعله ضمن أقرب المرشحين للجائزة.

ونال "زيزو" الكرة الذهبية مرة واحدة، وحلّ ثانيا مرة واحدة وثالثًا مرة واحدة، وقاد منتخب فرنسا للفوز بكأس العالم 1998، إلى جانب التتويج بأمم أوروبا ودوري الأبطال.

لوكا مودريتش

أبدع الأمير الكرواتي لوكا مودريتش خلال مسيرته الحافلة مع أندية دينامو زغرب، توتنهام هوتسبير، ريال مدريد، وميلان، والذي نجح في إيقاف احتكار رونالدو وميسي لجائزة الكرة الذهبية.

وحمل مودريتش "البالون دور" خلال عام 2018، وقاد منتخب كرواتيا لوصافة المونديال، ونال كافة الألقاب الممكنة برفقة ريال مدريد، قبل رحيله في صيف 2025 إلى ميلان.

كريستيانو رونالدو زين الدين زيدان فرانس فوتبول ليونيل ميسي مودريتش الكرة الذهبية السوبر رونالدو البرازيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg