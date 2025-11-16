اليوم العالمي للرجل.. 10 تضحيات خالدة في تاريخ الكرة

يحتفل العالم بحلول "يوم الرجل" في الـ 19 من نوفمبر من كل عام، ويهدف اليوم الذي حددته لجنة معالجة قضايا الشباب والكبار إلى تكريم وتعزيز دور الرجل في المجتمع، ودعم المساواة بين الجنسين.

ومع اعتبار كرة القدم اللعبة الشعبية الأولي فى العالم، والتى يسيطر عليها الرجال، يعرف "الرجل" ليس بنوع الجنس بل بمعان وقيم أخرى، أهمها المثابرة والتضحية والقوة والتحمل.

وتزخر ملاعب كرة القدم، عبر تاريخ اللعبة، عددًا من اللقطات التي أعلت من معنى ومفهوم "الرجل"، ومن بينها ما حدث قبل 19 من نوفمبر 1999 الذى كان بداية الاحتفال باليوم العالمي للرجل وأهمها :

1- جاتوزو البطل

شهد عام 2008 تعرض جينارو جاتوزو، نجم نادي ميلان ومنتخب إيطاليا السابق، إصابة صعبة بعد 10 دقائق من بداية مباراة فريقه ضد كاتانيا .

وتمسك جاتوزو بإكمال المباراة حتى النهاية، وقد أجري بعدها مباشرة فحوصات طبية أثبتت تعرضه لقطع فى الرباط الصليبي، ما أدى لدهشة الأطباء، من قدرة اللاعب على إكمال 80 دقيقة بهذه الإصابة.

وتعد الإصابة بالقطع فى الرباط الصليبي أمرًا شائعًا فى عالم كرة القدم، ودائماً ما تصاحبها آلام مبرحة وتورم فى الركبة وتحتاج فى أغلب الأحيان إلى تدخل جراحي ويغيب اللاعب بسببها 6 أشهر على أقل تقدير.

2- تضحية فيرناندو جاجو

تعرض فيرناندو جاجو نجم خط وسط منتخب الأرجنتين، لحالة مماثلة مع جاتوزو، ولكن الظروف كانت مختلفة، حيث أبلغ اللاعب بحجم الإصابة، ولكنه أصر على استكمال المباراة حتى النهاية.

وخلال عام 2018 واجه منتخب الأرجنتين نظيره بيرو، ضمن التصفيات اللاتينية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وكان موقف "راقصي التانجو" فى غاية السوء.

وأُصيب جاجو فى أولى مبارياته الدولية، بعد عشر دقائق فقط من نزوله، ولكن جاء رد اللاعب على الجهاز الطبي الذى أخبره بحجم الإصابة صادمًا، حيث قال: "لا يهمني، اسمحوا لي أن ألعب، اربطها فقط وسأكمل المباراة، هذه مواجهة مهمة ولن أخرج.. اربطها فقط".

3- الأسير البطل

شهد عام 1948 تحرر الأسير "الألماني" بيرت تروتمان فى انجلترا، أثناء قتاله مع الجيش الألماني، على الجبهة الشرقية في الحرب العالمية الثانية.

الحرب العالمية الثانية هي حرب دولية بدأت في الأول من سبتمبر من عام 1939 في أوروبا وانتهت في الثاني من سبتمبر عام 1945، شاركت فيها الغالبية العظمى من دول العالم منها الدول العظمى في حلفين عسكريين متنازعين هما: قوات الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وفرنسا والاتحاد السوفيتي، ودول المحور بقيادة ألمانيا النازية.

وتمسك بيرت تروتمان بالبقاء فى انجلترا، رافضاً العودة لبلاده، ليعمل بالزراعة ثم بدأ بلعب الكرة مع فريق بلدته "سانت هيلينس تاو" ثم انتقل عام 1949 إلى مانشستر سيتي .

وتظاهرت جماهير الأزرق السماوي ضد هذه الصفقة التى وصفتها بـ "الأسير" الألماني، ولكن بحلول عام 1956 تحولت هذه النظرة إلى النقيض بشكل كامل.

تروتمان تعرض لكسر في رقبته خلال نهائي كأس إنجلترا أمام برمنجهام سيتي، لكنه أكمل اللقاء ودافع ببسالة عن مرمى فريقه الذي فاز بالمباراة واللقب.

وتحول تروتمان إلى بطل كرة القدم في إنجلترا فى هذا العام، ليحصل على تكريم من ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، فى عام 2004.

4- نوير على خطى الأسير

مرة أخرى فعلها الألمان فبنفس الطريقة ضحى مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ بنفسه بإياب دور ربع النهائى لبطولة دوري أبطال أوروبا عام 2017 ولعب أمام ريال مدريد الإسبانى وهو يعاني كسراً فى القدم.

وبعد الهدف الثالث للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تعرض مانويل نوير لكسر فى قدمه ولكنه أكمل المباراة وضحى بفرصة المشاركة في بطولة كأس القارات رفقة منتخب بلاده.

5- القيصر

في نصف نهائى مونديال 1970 بالمكسيك، وصفت قمة ألمانيا وإيطاليا بأنها "الأفضل" فى تاريخ كأس العالم، لكنها شهدت تعرض القيصر فرانتس بكنباور لإصابة مؤثرة فى الكتف.

وظن المتابعين أن القيصر الألماني قاب قوسين أو أدنى من مغادرة المباراة، ولكن الأيقونة الألمانية أصر على استكمالها وربط مكان الإصابة من خارج القميص فى لقطة ظلت عالقة فى أذهان عشاق كرة القدم.



6- أحمد عبد الظاهر

ضرب أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي السابق المثل فى معنى الوفاء والتضيحة، بعدما تعرض لإصابة قوية أثناء مباراة المارد الأحمر مع الأفريقي التونسي، في بطولة الكونفيدرالية 2015 شخصت فيما بعد على أنها شرخ فى الرئة.

وتعرض عبد الظاهر للإصابة القوية ولكنه تحامل على نفسه وأكمل المباراة وسجل هدفاً لفريقه، ثم خرج لتثبت الفحوصات معاناته من إصابة قوية فى الرئة استلزمت خضوعه لعملية جراحية .

7- الدب المقاتل

فى مونديال روسيا فى الصيف الماضى خطف المُدافع الروسي إليا كوتيبوف الأضواء بموقف بطولي سلطت الضوء عليه صحيفة "ديلي ميل الإنجليزية".

تعرض كوتيبوف لإصابة قوية فى القدم بمباراة نصف النهائى أمام كرواتيا ولكنه أكمل المباراة التى امتدت 100 دقيقة وانتهت بفوز الكروات بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2.

المثير أن كوتيبوف الذى تعرض للإصابة بشرخ فى وجه القدم سدد ركلة جزاء ناجحة على الرغم من إصابته الموجعة التى جعلته واحداً من أهم رجال البطولة.

8- تضحية كولومبية

استطاع إنديبندينتي سانتا في، تحقيق لقب الدوري الكولومبي، بعد الفوز على غريمه إنديبندينتي ميديلين، بنتيجة (2-1)، في المباراة الختامية للمسابقة.

جاء هدف الحسم بتوقيع هوجو روداييجا، في لحظات درامية، حيث جاء الهدف بوقت يعاني فيه اللاعب من الإصابة، وكاد على وشك مغادرة الملعب قبل الهدف بلحظات.

وتعرض اللاعب صاحب الـ 39 عامًا، لإصابة عضلية في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وكان يبكي متأثرًا بالإصابة، وعلى وشك المغادرة، قبل أن تصل إليه عرضية من الجانب الأيمن، سددها في الشباك.

وبعد تسجيل الهدف لم يستطع روداييجا الاحتفال، وسقط على الأرض من شدة الإصابة، قبل أن يستبدله المدير الفني ويدفع بزميله أنجيلو رودريجيز، حيث نال إشادة الجميع.

9- عبدالغني يتحدى الصليبي

فجر حسين عبد الغني، نجم نادي النصر الأسبق، مفاجأة كبرى، حول تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الهلال، بكأس ولي العهد.

عبد الغني قال أنه تعرض للإصابة في آخر دقيقة من مباراة الأهلي، وشعر بها وكان يعرف أنه مصاب، ولكنه قرر التحامل على نفسه، رغم أنها إصابة "لا مجال للمزاح فيها".

وصرح نجم الكرة السعودية: "لعبت بعدها مباراة الهلال في كأس ولي العهد، لعبت شوطًا وعشر دقائق وأنا مصاب بقطع في الرباط الصليبي، كنت حريصًا على ألا أغير اتجاهي وأنا ألعب، ثم مع حركة مفاجئة نسيت خلالها أنني مصاب، طلبت التغيير على الفور".

واختتم: "كذبت على الطبيب، وكنت أعرف تمامًا أنني مصاب، لكن أحد أفراد الجهاز الطبي كان يعرف أنني مصاب بالرباط الصليبي، لكن أخفيت نتائج الفحوصات".

10- إصابة السقا

تعرض عبد الظاهر السقا، نجم إنبي ومنتخب مصر الأسبق، للاصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة اثناء مشاركته مع فريقه امام الزمالك بالدور النهائى لبطولة كأس مصر.

وقال السقا: "الطبيب الالمانى فضل بان اجرى علاج طبيعى قبل اجراء العملية التى ستتم يوم الاربعاء، راضٍ تماما بكل ما كتب الله لى واتمنى ان اتعافى سريعا من هذه الاصابة حتى اعود مجددا للمستطيل الاخضر".