صحيفة كويتية: القادسية يقرر إنهاء تعاقد كهربا في يناير

استقر الجهاز الفني لنادي القادسية الكويتي، على إنهاء التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

محمود كهربا كان قد انضم لصفوف القادسية، في الصيف الماضي، حيث يمتد العقد لمدة موسم واحد حتى يونيو 2026.

إنهاء تعاقد كهربا

وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، أنه أصبح بشكل مؤكد استقرار جهاز الكرة بالقادسية، بالتنسيق مع الجهاز الفني، على إنهاء عقد محمود كهربا.

وأضافت "الجريدة" أن القرار نتيجة لتراجع مستوى اللاعب، وعدم نجاحه في التفاهم مع زملائه.

وكان محمود كهربا بدأ بشكل مميز مع القادسية، وتمكن من تسجيل هدفين خلال أول جولتين من الدوري الكويتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القادسية كان قد تعاقد مع كهربا في بداية الموسم، بناء على توصية من نبيل معلول المدير الفني للفريق.

وسجل محمود كهربا هدفين فقط خلال مشاركاته مع القادسية، لكنه في مباريات الفريق الأخيرة كان يظل بديلًا أو يشارك لدقائق قليلة.