
يمنح للمرة الأولى.. دي ماريا يتوج بأول ألقابه مع روزاريو سنترال في الأرجنتين

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:35 ص 21/11/2025
دي ماريا

أنخيل دي ماريا مع أول ألقابه في روزاريو سنترال

توج أنخيل دي ماريا، لاعب روزاريو سنترال، بأول ألقابه مع النادي الأرجنتيني، وذلك منذ انتقاله إلى الفريق مطلع الموسم الجاري، بعد نهاية رحلته في قارة أوروبا.

وقررت رابطة كرة القدم الأرجنتينية، منح فريق روزاريو سنترال لقبًا لم يمنح من قبل وهو "بطل الدوري" وجاء ذلك بعد تعديل نص اللائحة وإدخال بطولة جديدة.

وسيُمنح لقب بطل الدوري، اعتبارًا من الآن للفريق الفائز بجدول الترتيب السنوي، والذي حصل عليه فريق روزاريو سنترال، بعد أن حصد أكبر عدد من النقاط خلال عام 2025.

وحصل نادي روزاريو سنترال، على اللقب الجديد بعد أن نجح في جمع 66 نقطة في الجدول السنوي، إذ حقق الفريق 18 فوزًا، 12 تعادلًا، وهزيمتين (أمام بوكا جونيور وريفر بلايت).

وتعد البطولة جديدة مستحدثة، إذ لم تكن مدرجة ضمن لائحة البطولات في الدوري الأرجنتيني لعام 2025، حيث تواجدت ثلاثة ألقاب فقط، بطولة النصف الأول من الموسم، والنصف الثاني، والبطولة الثالثة التي تحدد البطل بين الفائز في المسابقتين.

بيان رابطة كرة القدم الأرجنتينية

"في اجتماع اللجنة التنفيذية لدوري كرة القدم الاحترافي، تقرر بالإجماع إنشاء لقب "بطل الدوري" للفريق الذي جمع أكبر عدد من النقاط في الجدول العام. وبقرار من اللجنة التنفيذية تقرر تتويج روزاريو سنترال كبطل الدوري لهذا الموسم 2025".

"وكان حاضرًا وتلقى الكأس، الرئيس جونزالو بيلوسو، ونائبة الرئيس كارولينا كريستينزيانو، والمدرب أرييل هولان، واللاعبان أنخيل دي ماريا وخورخي برون".

الأرجنتين الدوري الأرجنتيني أنخيل دي ماريا روزاريو سنترال

