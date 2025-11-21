المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

"سأدرب روزاريو سنترال".. دي ماريا يكشف عن مستقبله بعد الاعتزال

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:51 ص 21/11/2025
دي ماريا

أنخيل دي ماريا

كشف أنخيل دي ماريا، لاعب روزاريو سنترال، عن مستقبله بعد نهاية مشواره الكروي، مؤكدًا أنه يخطط ليكون مدربًا، مبديًا رغبته في قيادة ناديه الأرجنتيني الذي يتواجد بين صفوفه حاليًا.

وتوج أنخيل دي ماريا، بأول ألقابه مع فريق روزاريو سنترال، بعد قرار رابطة كرة القدم الأرجنتينية، بمنح النادي بطولة جديدة "بطل الدوري" بعد تعديل نص اللائحة.

مستقبل دي ماريا

أكد أنخيل دي ماريا، في تصريحات له عبر شبكة "ESPN" أنه يخطط ليكون مدربًا برفقة لياندرو باريديس لاعب بوكا جونيورز، في المستقبل.

وقال دي ماريا: "عندما يحين الوقت، سنحاول ذلك معًا، أنا أكبر سنًا بكثير، باريديس ما زال لديه وقت قبل الاعتزال، لكن يمكنني بالفعل رؤية الكثير من الأمور والتحضير لها، وأنا الآن أحضر دورات تدريبية".

وأضاف دي ماريا: "دائمًا 4-3-3 هي خطتي المفضلة، باريديس يعتقد نفس الشيء، لذلك لا توجد أي مشكلة على الإطلاق".

وأكمل دي ماريا قائلاً: "لقد تم الحديث عن ذلك بالفعل (يقصد الفرق التي سيدربها برفقة باريديس)، إذا كانت الظروف مناسبة ورغبتنا قائمة، سنتناوب كل واحد منا، مرة روساريو سنترال، ومرة بوكا جونيورز، لقد ناقشنا ذلك بالفعل".

الدوري الأرجنتيني أنخيل دي ماريا روزاريو سنترال

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

