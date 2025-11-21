كشف أنخيل دي ماريا، لاعب روزاريو سنترال، عن مستقبله بعد نهاية مشواره الكروي، مؤكدًا أنه يخطط ليكون مدربًا، مبديًا رغبته في قيادة ناديه الأرجنتيني الذي يتواجد بين صفوفه حاليًا.

وتوج أنخيل دي ماريا، بأول ألقابه مع فريق روزاريو سنترال، بعد قرار رابطة كرة القدم الأرجنتينية، بمنح النادي بطولة جديدة "بطل الدوري" بعد تعديل نص اللائحة.

مستقبل دي ماريا

أكد أنخيل دي ماريا، في تصريحات له عبر شبكة "ESPN" أنه يخطط ليكون مدربًا برفقة لياندرو باريديس لاعب بوكا جونيورز، في المستقبل.

وقال دي ماريا: "عندما يحين الوقت، سنحاول ذلك معًا، أنا أكبر سنًا بكثير، باريديس ما زال لديه وقت قبل الاعتزال، لكن يمكنني بالفعل رؤية الكثير من الأمور والتحضير لها، وأنا الآن أحضر دورات تدريبية".

وأضاف دي ماريا: "دائمًا 4-3-3 هي خطتي المفضلة، باريديس يعتقد نفس الشيء، لذلك لا توجد أي مشكلة على الإطلاق".

وأكمل دي ماريا قائلاً: "لقد تم الحديث عن ذلك بالفعل (يقصد الفرق التي سيدربها برفقة باريديس)، إذا كانت الظروف مناسبة ورغبتنا قائمة، سنتناوب كل واحد منا، مرة روساريو سنترال، ومرة بوكا جونيورز، لقد ناقشنا ذلك بالفعل".