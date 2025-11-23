المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: نيمار يتعرض لإصابة جديدة في ركبته

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:26 م 23/11/2025
نيمار

نيمار

تعرض نيمار نجم نادي سانتوس البرازيلي، لإصابة جديدة، وذلك قبل مواجهة إنتر ناسيونال في الدوري البرازيلي.

ويلعب سانتوس، يوم الاثنين المقبل أمام إنترناسيونال، في المرحلة الأخيرة من الدوري البرازيلي.

ووفقًا لشبكة جلوبو البرازيلية، فإن نيمار يعاني من ألم في ركبته، حيث غاب عن تدريبات سانتوس بالأمس السبت.

ويعاني اللاعب رقم 10 من ألم في ركبته اليسرى منذ مباراة ميراسول، ولكن لم تُكتشف أي إصابة، ومن المقرر إراحته في مباراة هذه الجولة لتجنب تفاقم المشكلة.

ولم يحسم فويفودا المدير الفني لنادي سانتوس، موقفه من استبعاد نيمار من مباراة إنترناسيونال حتى الآن.

ومن المقرر أن يكون في حالة جيدة خلال مواجهة سبورت ريسيفه، يوم الجمعة المقبل، وفي المباريات المتبقية من المرحلة الأخيرة التي لا يزال سانتوس يقاتل فيها ضد الهبوط في الدوري البرازيلي.

ويحتل سانتوس حاليًا المركز السادس عشر في الدوري البرازيلي، وهو أول فريق خارج منطقة الهبوط، برصيد 37 نقطة.

 

 

 

سانتوس الدوري البرازيلي نيمار

