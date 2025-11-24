المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
15:00
موريتانيا

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

قد يؤثر على مسيرة وسام أبو علي.. مدرب كولومبوس كرو يقترب من تدريب سيلتك

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:26 م 24/11/2025
ويلفريد نانسي

ويلفريد نانسي

اقترب ويلفريد نانسي المدير الفني لفريق كولومبوس كرو الأمريكي، من تدريب سيلتك الاسكتلندي.

ويقود ويلفريد نانسي تدريب نادي كولومبوس كرو، الذي يلعب له الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي السابق.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس، فإن ويلفريد نانسي وصل إلى مراحل متقدمة في مفاوضاته مع نادي سيلتك.

ويجري النادي أيضًا مناقشات مع الطقام المساعد الذي أوصى به نانسي، والذي من المرجح أن يتضمن مدربًا على دراية بكرة القدم السلتية والاسكتلندية.

وسيتعين على سيلتيك أيضًا الاتفاق على التعويض مع كولومبوس كرو.

ومن المتوقع أن يظل المدرب المؤقت مارتن أونيل ومساعده شون مالوني في منصبيهما في قيادة سيلتيك في مباراة الدوري الأوروبي خارج أرضه أمام فينورد يوم الخميس، بالإضافة إلى رحلة الأحد إلى إدنبرة لمواجهة هيبرنيان، والتي ستبث مباشرة على قناة سكاي سبورتس.

إذا سارت الأمور على ما يرام، يأمل سيلتيك أن يكون نانسي مديرًا فنيًا جديدًا له الأسبوع المقبل.

في العامين الماضيين، فاز نانسي بكأس الدوري الأمريكي للمحترفين وكأس الرابطة، بالإضافة إلى اختياره مدرب العام في الدوري الأمريكي للمحترفين. كما قاد كولومبوس كرو إلى نهائي كأس أبطال الكونكاكاف العام الماضي.

رحيل نانسي عن صفوف تدريب كولومبوس كرو، قد يؤثر على مسيرة وسام أبو علي مع النادي؛ حيث إن المدرب الفرنسي هو من طلب وتمسك بضم اللاعب في الصيف الماضي.

وسام أبو علي انضم إلى نادي كولومبوس كرو، في انتقالات الصيف الماضي، قادمًا من النادي الأهلي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 7.5 مليون دولار. 

سيلتك وسام أبو علي كولومبوس كرو ويلفريد نانسي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg