اقترب ويلفريد نانسي المدير الفني لفريق كولومبوس كرو الأمريكي، من تدريب سيلتك الاسكتلندي.

ويقود ويلفريد نانسي تدريب نادي كولومبوس كرو، الذي يلعب له الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي السابق.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس، فإن ويلفريد نانسي وصل إلى مراحل متقدمة في مفاوضاته مع نادي سيلتك.

ويجري النادي أيضًا مناقشات مع الطقام المساعد الذي أوصى به نانسي، والذي من المرجح أن يتضمن مدربًا على دراية بكرة القدم السلتية والاسكتلندية.

وسيتعين على سيلتيك أيضًا الاتفاق على التعويض مع كولومبوس كرو.

ومن المتوقع أن يظل المدرب المؤقت مارتن أونيل ومساعده شون مالوني في منصبيهما في قيادة سيلتيك في مباراة الدوري الأوروبي خارج أرضه أمام فينورد يوم الخميس، بالإضافة إلى رحلة الأحد إلى إدنبرة لمواجهة هيبرنيان، والتي ستبث مباشرة على قناة سكاي سبورتس.

إذا سارت الأمور على ما يرام، يأمل سيلتيك أن يكون نانسي مديرًا فنيًا جديدًا له الأسبوع المقبل.

في العامين الماضيين، فاز نانسي بكأس الدوري الأمريكي للمحترفين وكأس الرابطة، بالإضافة إلى اختياره مدرب العام في الدوري الأمريكي للمحترفين. كما قاد كولومبوس كرو إلى نهائي كأس أبطال الكونكاكاف العام الماضي.

رحيل نانسي عن صفوف تدريب كولومبوس كرو، قد يؤثر على مسيرة وسام أبو علي مع النادي؛ حيث إن المدرب الفرنسي هو من طلب وتمسك بضم اللاعب في الصيف الماضي.

وسام أبو علي انضم إلى نادي كولومبوس كرو، في انتقالات الصيف الماضي، قادمًا من النادي الأهلي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 7.5 مليون دولار.