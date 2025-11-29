المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

- -
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
الشباب

الشباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

"تحامل على إصابته".. نيمار يقود سانتوس لفوزٍ عريض في الدوري البرازيلي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:45 ص 29/11/2025
نيمار

نيمار دا سيلفا

نجح النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا في قيادة سانتوس، لتحقيق فوزًا ثمينًا على حساب سبورت ريسيفه بنتيجة (3-0)، في بطولة الدوري البرازيلي.

وأصر الجناح المخضرم على المشاركة رفقة سانتوس، رغم معاناته من إصابة في الركبة اليسرى، وذلك رغم تحذيرات الأطباء بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة اليسرى.

نيمار يقود سانتوس للفوز على سبورت ريسيفه

وسجل نيمار دا سيلفا هدف التقدم الذي منح الفريق دفعة قوية، كما صنع الهدف الثالث ليسهم بشكل مباشر في منح الفريق دفعة قوية في معركته للهروب من شبح الهبوط.

وأثارت الحالة الصحية لنيمار قلقًا واسعًا لدى الجهاز الطبي لفريق سانتوس، لكنه قرر الدفاع عن قميص الفريق، مؤكداً رغبته في مساعدة الفريق على تجاوز المرحة الصعبة التي يمر بها.

ورفع سانتوس رصيده بهذا الفوز إلى 41 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري البرازيلي، وبفارق نقطتين عن أول مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

نيمار سعيد بانتصار سانتوس

نيمار وصف فوز سانتوس أمام سبورت ريسيفه بأنه كان ضروريًا، مؤكدًا أهمية كل نقطة في الدوري البرازيلي، للابتعاد عن منطقة الخطر، وأن تسجيله الهدف منح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل التحديات المقبلة.

وأوضح الجناح البرازيلي أنه يشعر بتحسن تدريجي، وأنه ملتزم بخطة الجهاز الطبي للتعافي الكامل، مع الاستمرار في المشاركة لمساندة الفريق في المباريات القادمة.

واختتم نيمار بأن التحدي الأكبر بالنسبة له كان الحفاظ على مستوى الأداء، على الرغم من الإصابات المتكررة، وهو ما نجح في تحقيقه أمام سبورت ريسيفه.

الدوري البرازيلي سانتوس البرازيلي نيمار دا سيلفا سبورت ريسيفيه

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg