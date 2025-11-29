نجح النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا في قيادة سانتوس، لتحقيق فوزًا ثمينًا على حساب سبورت ريسيفه بنتيجة (3-0)، في بطولة الدوري البرازيلي.

وأصر الجناح المخضرم على المشاركة رفقة سانتوس، رغم معاناته من إصابة في الركبة اليسرى، وذلك رغم تحذيرات الأطباء بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة اليسرى.

نيمار يقود سانتوس للفوز على سبورت ريسيفه

وسجل نيمار دا سيلفا هدف التقدم الذي منح الفريق دفعة قوية، كما صنع الهدف الثالث ليسهم بشكل مباشر في منح الفريق دفعة قوية في معركته للهروب من شبح الهبوط.

وأثارت الحالة الصحية لنيمار قلقًا واسعًا لدى الجهاز الطبي لفريق سانتوس، لكنه قرر الدفاع عن قميص الفريق، مؤكداً رغبته في مساعدة الفريق على تجاوز المرحة الصعبة التي يمر بها.

ورفع سانتوس رصيده بهذا الفوز إلى 41 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري البرازيلي، وبفارق نقطتين عن أول مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

نيمار سعيد بانتصار سانتوس

نيمار وصف فوز سانتوس أمام سبورت ريسيفه بأنه كان ضروريًا، مؤكدًا أهمية كل نقطة في الدوري البرازيلي، للابتعاد عن منطقة الخطر، وأن تسجيله الهدف منح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل التحديات المقبلة.

وأوضح الجناح البرازيلي أنه يشعر بتحسن تدريجي، وأنه ملتزم بخطة الجهاز الطبي للتعافي الكامل، مع الاستمرار في المشاركة لمساندة الفريق في المباريات القادمة.

واختتم نيمار بأن التحدي الأكبر بالنسبة له كان الحفاظ على مستوى الأداء، على الرغم من الإصابات المتكررة، وهو ما نجح في تحقيقه أمام سبورت ريسيفه.