فاز إنتر ميامي بنتيجة 5-1 أمام نيويورك سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين في الساعات الأولى من صباح اليوم في الدوري الأمريكي.

وأقيمت مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي، على ملعب لوكهارت، في الجولة الأخيرة من الدوري الأمريكي.

وسجل تاديو أليندي هدف إنتر ميامي الأول في الدقيقة 14، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وعزز ماتيو سيلفيتي النتيجة بالهدف الثالث لـ إنتر ميامي في الدقيقة 67، وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 83، عن طريق تيلاسكو سيجوفيا.

وعاد أليندي إلى التسجيل من جديد في الدقيقة 89.

فيما جاء هدف نيويورك سيتي الوحيد في الدقيقة 37.

وشهدت المباراة مشاركة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي.

وتوج إنتر ميامي، بقيادة ميسي بدوري المؤتمر الشرقي للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل إنتر ميامي إلى المرحلة النهائية من الدوري الأمريكي، ليلاقي فانكوفر وايت كابس، في المباراة النهائية.

ومن المفترض أن يقام نهائي الدوري الأمريكي، يوم 6 ديسمبر المقبل.