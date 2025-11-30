المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
14:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

بمشاركة ميسي.. إنتر ميامي يتأهل إلى نهائي الدوري الأمريكي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:53 ص 30/11/2025
إنتر ميامي

إنتر ميامي

فاز إنتر ميامي بنتيجة 5-1 أمام نيويورك سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين في الساعات الأولى من صباح اليوم في الدوري الأمريكي.

وأقيمت مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي، على ملعب لوكهارت، في الجولة الأخيرة من الدوري الأمريكي.

وسجل تاديو أليندي هدف إنتر ميامي الأول في الدقيقة 14، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وعزز ماتيو سيلفيتي النتيجة بالهدف الثالث لـ إنتر ميامي في الدقيقة 67، وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 83، عن طريق تيلاسكو سيجوفيا.

وعاد أليندي إلى التسجيل من جديد في الدقيقة 89.

فيما جاء هدف نيويورك سيتي الوحيد في الدقيقة 37.

وشهدت المباراة مشاركة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي.

وتوج إنتر ميامي، بقيادة ميسي بدوري المؤتمر الشرقي للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل إنتر ميامي إلى المرحلة النهائية من الدوري الأمريكي، ليلاقي فانكوفر وايت كابس، في المباراة النهائية.

ومن المفترض أن يقام نهائي الدوري الأمريكي، يوم 6 ديسمبر المقبل.

ميسي إنتر ميامي الدوري الأمريكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg