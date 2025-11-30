المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تخطى أسطورة ريال مدريد.. ميسي الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ كرة القدم

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:04 م 30/11/2025
ميسي

ميسي

كتب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، رقما قياسيا جديدا، خلال تتويجه بلقب كأس المؤتمر الشرقي للدوري الأمريكي.

وفاز إنتر ميامي بنتيجة 5-1 أمام نيويورك سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين في الساعات الأولى من صباح اليوم في الدوري الأمريكي، ليتوج بكأس المؤتمر الشرقي للبطولة.

وتأهل إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوري الأمريكي، ليواجه فانكوفر وايت كابس، يوم 6 ديسمبر المقبل.

ميسي الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ كرة القدم

صنع ميسي هدف فريقه إنتر ميامي الأمريكي الثالث في مباراة نيويورك سيتي، والذي سجله ماتيو سيلفيتي في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

ووصل ميسي بهذا "الأسيست" إلى التمريرة الحاسمة رقم 405 في مسيرته الكروية.

وأصبح ميسي رسميًا اللاعب الأكثر تمريرًا للأهداف في تاريخ كرة القدم، متجاوزًا فيرينتس بوشكاش أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني برصيد 404 تمريرة حاسمة.

قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف

1- ليونيل ميسي (405 أسيست).

2- فيرينتس بوشكاش (404 أسيست).

3- بيليه (369 أسيست).

4- يوهان كرويف (358 أسيست).

5- أليكس (346 أسيست).

6- توماس مولر (314 أسيست).

7- كيفين دي بروين (304 أسيست).

8- أنخيل دي ماريا (300 أسيست).

9- لويس سواريز (293 أسيست).

10- لويس فيجو (283 أسيست).

ميسي إنتر ميامي الدوري الأمريكي

