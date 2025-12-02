المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
صدام البدري وطارق مصطفى.. طاقم تحكيم مصري يقود نهائي كأس ليبيا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:29 م 02/12/2025
حسام البدري وطارق مصطفى

حسام البدري وطارق مصطفى - أهلي طرابلس والأهلي بنغازي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة أهلي طرابلس وأهلي بنغازي في نهائي بطولة كأس ليبيا.

وتقام المباراة النهائية لكأس ليبيا للموسم الماضي 2024-2025، بين فريقي أهلي طرابلس وأهلي بنغازي، في مصر.

وكان أهلي طرابلس توج بلقب الدوري الليبي عن الموسم الماضي، وتأهل أهلي طرابلس للمرة الثامنة في تاريخه إلى نهائي كأس ليبيا، عقب فوزه على الاتحاد في ديربي ليبيا بركلات الترجيح (3–2).

وتغلب الأهلي بنغازي على الأخضر بركلات الترجيح (3–1)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (2–2) في لقاء نصف النهائي.

ويشهد نهائي كأس ليبيا مواجهة مصرية خالصة، حيث يتولى تدريب أهلي طرابلس حسام البدري، بينما يقود طارق مصطفى فريق الأهلي بنغازي.

طاقم تحكيم مصري يقود نهائي كأس ليبيا

يقود محمود ناجي مباراة نهائي كأس ليبيا بين فريقي أهلي طرابلس وأهلي بنغازي، والتي تقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء 3 ديسمبر، على ملعب "ستاد القاهرة الدولي".

ويعاون ناجي كلاً من يوسف البساطي سمير جمال، ويتواجد محمد التابعي الغازي كحكم رابع.

وتشهد المواجهة النهائية تواجد تقنية الفيديو "VAR"، ويتولى وائل فرحان مهمة حكم الفيديو ويعاونه خالد الغندور.

أهلي بنغازي أهلي طرابلس كأس ليبيا

