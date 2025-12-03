المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هادي خشبة ليلا كورة: تقنية الفيديو وراء تأجيل نهائي كأس ليبيا.. والموعد الجديد خلال ساعات

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:26 م 03/12/2025
ملعب القاهرة

ملعب القاهرة الدولي

كشف هادي خشبة، المدير الرياضي لنادي أهلي طرابلس، سبب تأجيل مباراة فريقه أمام أهلي بنغازي، والتي كان من المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء، في نهائي كأس ليبيا.

وكان من المقرر أن يواجه فريق أهلي طرابلس نظيره أهلي بنغازي، في المباراة النهائية من كأس ليبيا، في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب القاهرة الدولي.

تصريحات هادي خشبة

استهل هادي خشبة، المدير الرياضي لنادي أهلي طرابلس، تصريحاته لـ"يلا كورة"، قائلًا: "المباراة كان من المقرر انطلاقها في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء".

وأضاف المدير الرياضي لأهلي طرابلس: "ما حدث هو تأخر وصول الكاميرات المعنية بنقل أحداث المباراة إلى الملعب، وتقرر حينها تأجيل اللقاء حتى السابعة والنصف".

وأكمل هادي خشبة: "بعدما جاءت الكاميرات، اتضح أنها لن تستطيع تغطية كافة أجزاء الملعب، لأنها لم تكن كافية لاتصالها بتقنية الفيديو".

وأتم: "تم التوصل إلى اتفاق لتأجيل المباراة، وسيتم الكشف عن الموعد الجديد خلال الساعات المقبلة".

مواجهة مصرية

يقود حسام البدري فريق أهلي طرابلس، ويتولى طارق مصطفى المهمة الفنية لنادي أهلي بنغازي، ويبحث كلاهما عن تحقيق لقب كأس ليبيا على أرض مصر.

ويتولى المهمة التحكيمية للمباراة حكم الساحة محمود ناجي، ويعاونه كل من يوسف البساطي وسمير جمال، ومحمد التابعي الغازي "حكم رابع".

ويتواجد وائل فرحان في غرفة حكم تقنية الفيديو، وخالد الغندور "حكم تقنية الفيديو المساعد".

