كلام فى الكورة
الـ 11.. حسام البدري يعزز دولاب بطولاته بـ "كأس ليبيا"

رائد سمير

كتب - رائد سمير

09:33 م 04/12/2025
حسام البدري

حسام البدري - صورة أرشيفية

ضم حسام البدري، المدير الفني لأهلي طرابلس بطولة جديدة إلى دولاب بطولاته، وذلك بعد تتويجه ببطولة كأس ليبيا، لأول مرة في تاريخه.

وتُوج النادي الأهلي طرابلس ببطولة كأس ليبيا، بعد فوزه في الدور النهائي على الأهلي بنغازي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة.

ومثّل نهائي كأس ليبيا قمة خارج الخطوط بين حسام البدري، المدير الفني لأهلي طرابلس، وطارق مصطفى، المدير الفني لأهلي بنغازي، إلا أن الأول حسمها لصالحه، ليجمع ثنائية الكرة الليبية، بعدما سبق له التتويج بالدوري الليبي الممتاز.

الثانية في ليبيا

ونجح حسام البدري في التتويج بثاني بطولاته في الكرة الليبية، بعدما سبق له أن تُوج ببطولة الدوري الممتاز مع الأهلي طرابلس في الموسم الماضي، ليجمع الثنائية المحلية مع فريقه العاصمي.

ويعد كأس ليبيا هو البطولة الثالثة للبدري خارج مصر، إذ نجح من قبل في التتويج بالدوري السوداني الممتاز مع نادي المريخ في عام 2011.

الحادية عشرة في تاريخ البدري

وارتفع رصيد بطولات البدري بكأس ليبيا إلى 11 لقبًا، حيث سبق له التتويج بـ 10 بطولات من قبل، من بينها 7 مع النادي الأهلي، وهي التجربة الأبرز في مسيرة المدرب المصري.

وتُوج حسام البدري مع النادي الأهلي بالدوري الممتاز 3 مرات، بجانب كأس السوبر المحلي مرتين، وكأس مصر، ودوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي، مرة واحدة لكل منهم.

إجمالي بطولات حسام البدري

الدوري المصري الممتاز.. 3 مرات

كأس السوبر المصري.. مرتين

كأس مصر.. مرة واحدة

دوري أبطال إفريقيا.. مرة واحدة

كأس السوبر الإفريقي.. مرة واحدة

الدوري السوداني الممتاز.. مرة واحدة

الدوري الليبي الممتاز.. مرة واحدة

كأس ليبيا.. مرة واحدة.

الأهلي حسام البدري طارق مصطفى كأس ليبيا الأهلي طرابلس

