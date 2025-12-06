عبر حسام البدري، المدير الفني لنادي أهلي طرابلس، عن سعادته عقب التتويج بلقب كأس ليبيا على حساب أهلي بنغازي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي.

وحسم فريق أهلي طرابلس تفوقه أمام أهلي بنغازي بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جرت بينهما في المباراة النهائية من مسابقة كأس ليبيا، التي كان من المقرر إقامتها الأربعاء الماضي، قبل أن يتم تعديل موعدها للخميس.

ووجه حسام البدري خلال حديثه الشكر لجماهير أهلي طرابلس، مبديًا سعادته بالتتويج ببطولة جديدة وضعته على قمة المدربين المصريين الأكثر تحقيقًا للبطولات كما أكد.

تصريحات حسام البدري

استهل حسام البدري، المدير الفني لنادي أهلي طرابلس، تصريحاته التي أدلى بها عبر "يلا كورة"، قائلًا: "جماهير أهلي طرابلس، هم أكثر ما يسعدني عند تحقيق أي بطولة، هم جماهير فريدة جدًا في حبهم للنادي ومساندتهم للفريق، وبعد الفوز بالدوري والكأس خاصة في مصر كل ذلك يمثل لي أمور كثيرة أحمد الله عليها".

وأضاف: "لدينا لاعبين على مستوى مميز وأصحاب قدرات، حمدو الهوني كان مصابًا منذ مباراة نهضة بركان، وكانت مواجهة الكأس أمام أهلي بنغازي هي الأولى له، لذلك كان يجب التفكير في التوقيت المناسب للدفع به من أجل الاستفادة بقدراته".

وأكمل: "بكل تواضع أنا أكثر مدرب مصري حقق بطولات، في تاريخ المدربين المصرين بما حققته محليًا أو خارجيًا مع المريخ وأهلي طرابلس، وهذا فضل من الله وأظهر ذلك لأن لم يتحدث أحد بشأن الأمر".

وأتم البدري: "سعيد بتحقيق أي بطولة لأنها تضيف لي وللشغف لدي وحبي للكرة وسعيد بالفوز بالبطولة على أرض مصر".