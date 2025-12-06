المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الكويت

الكويت

0 1
13:00
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
14:30
أرسنال

أرسنال

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

- -
14:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
السودان

السودان

- -
18:00
العراق

العراق

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

البدري ليلا كورة: أنا المدرب المصري الأكثر تحقيقًا للألقاب.. وأشكر جماهير أهلي طرابلس

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:15 م 06/12/2025
حسام البدري

حسام البدري مدرب أهلي طرابلس

عبر حسام البدري، المدير الفني لنادي أهلي طرابلس، عن سعادته عقب التتويج بلقب كأس ليبيا على حساب أهلي بنغازي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي.

وحسم فريق أهلي طرابلس تفوقه أمام أهلي بنغازي بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جرت بينهما في المباراة النهائية من مسابقة كأس ليبيا، التي كان من المقرر إقامتها الأربعاء الماضي، قبل أن يتم تعديل موعدها للخميس.

ووجه حسام البدري خلال حديثه الشكر لجماهير أهلي طرابلس، مبديًا سعادته بالتتويج ببطولة جديدة وضعته على قمة المدربين المصريين الأكثر تحقيقًا للبطولات كما أكد.

تصريحات حسام البدري

استهل حسام البدري، المدير الفني لنادي أهلي طرابلس، تصريحاته التي أدلى بها عبر "يلا كورة"، قائلًا: "جماهير أهلي طرابلس، هم أكثر ما يسعدني عند تحقيق أي بطولة، هم جماهير فريدة جدًا في حبهم للنادي ومساندتهم للفريق، وبعد الفوز بالدوري والكأس خاصة في مصر كل ذلك يمثل لي أمور كثيرة أحمد الله عليها".

وأضاف: "لدينا لاعبين على مستوى مميز وأصحاب قدرات، حمدو الهوني كان مصابًا منذ مباراة نهضة بركان، وكانت مواجهة الكأس أمام أهلي بنغازي هي الأولى له، لذلك كان يجب التفكير في التوقيت المناسب للدفع به من أجل الاستفادة بقدراته".

وأكمل: "بكل تواضع أنا أكثر مدرب مصري حقق بطولات، في تاريخ المدربين المصرين بما حققته محليًا أو خارجيًا مع المريخ وأهلي طرابلس، وهذا فضل من الله وأظهر ذلك لأن لم يتحدث أحد بشأن الأمر".

وأتم البدري: "سعيد بتحقيق أي بطولة لأنها تضيف لي وللشغف لدي وحبي للكرة وسعيد بالفوز بالبطولة على أرض مصر".

مصر الدوري المصري حسام البدري أهلي طرابلس الدوري الليبي كأس ليبيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الكويت

الكويت

0 1
الأردن

الأردن

38

محاولات مستمرة من الأردن يقابله دفاع قوي من الكويت

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg