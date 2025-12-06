عبر هادي خشبة، المدير الرياضي لنادي أهلي طرابلس الليبي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس ليبيا أمام أهلي طرابلس، في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي.

وحسم فريق أهلي طرابلس تفوقه أمام أهلي بنغازي بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جرت بينهما في المباراة النهائية من مسابقة كأس ليبيا، التي كان من المقرر إقامتها الأربعاء الماضي، قبل أن يتم تعديل موعدها للخميس.

هادي خشبة يتحدث ليلا كورة

استهل هادي خشبة، المدير الرياضي لنادي أهلي طرابلس الليبي، حديثه لـ"يلا كورة" قائلًا: "حظ أوفر لفريق أهلي بنغازي قدم مباراة جيدة، لكن فريق أهلي طرابلس بدعم جمهوره في مصر وليبيا وفي الوطت العربي يعطينا الدافع بالإضافة إلى دعم مجلس إدارة النادي".

وأضاف: "جئنا هنا إلى مصر وأقمنا معسكرًا مغلقًا، والجهاز الفني حرص على تننظيم الفريق والاستعداد للمباراة بشكل جيد، واستوعب اللاعبون الخطة التي وضعها لهم المدرب، وهم يؤدون بروح عالية في الملعب وبشكل منظم كما أن البدلاء يقدمون الأداء نفسه الذي يقدمه الأساسيون".

وأكمل: "الروح بين اللاعبين هي نتيجة التتويج الحقيقي، وفي البداية توفيق الله، اللاعبون لديهم إصرار وأشكر مصر لاستضافة الدول العربية والمحافل الرياضية واحتواء كل البطولات".

وزاد: "مباريات الكأس لها العمل الخاص بها من الأجهزة الفنية، ولا يجب الدفع بجميع الأوراق منذ بداية المباراة، ويجب أن نعمل جيدًا على المباراة وأن نقوم بتقسيمها على مراحل والجهاز الفني أدار المباراة بشكل مميز".

وواصل المدير الرياضي لأهلي طرابلس: "الجماهير هي من تساندنا وتعطينا الدافع، وأغلقنا صفحة الكأس ونستعد لمباراة السوبر".

وأتم حديثه: "نحن مستقرون في أهلي طرابلس، وأمامنا بطولة الدوري والكأس، ونتمنى تحقيق العديد من البطولات. نحاول نقل الاحترافية إلى لاعبينا، وقد استوعب اللاعبون ذلك وحققوا الدوري في ميلانو بقوة".