المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
14:30
أرسنال

أرسنال

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

2 0
14:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
السودان

السودان

- -
18:00
العراق

العراق

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

هادي خشبة ليلا كورة: أشكر مصر لاستضافة الدول العربية.. ونستعد لبطولة السوبر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:44 م 06/12/2025
هادي خشبة

هادي خشبة

عبر هادي خشبة، المدير الرياضي لنادي أهلي طرابلس الليبي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس ليبيا أمام أهلي طرابلس، في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي.

وحسم فريق أهلي طرابلس تفوقه أمام أهلي بنغازي بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جرت بينهما في المباراة النهائية من مسابقة كأس ليبيا، التي كان من المقرر إقامتها الأربعاء الماضي، قبل أن يتم تعديل موعدها للخميس.

هادي خشبة يتحدث ليلا كورة

استهل هادي خشبة، المدير الرياضي لنادي أهلي طرابلس الليبي، حديثه لـ"يلا كورة" قائلًا: "حظ أوفر لفريق أهلي بنغازي قدم مباراة جيدة، لكن فريق أهلي طرابلس بدعم جمهوره في مصر وليبيا وفي الوطت العربي يعطينا الدافع بالإضافة إلى دعم مجلس إدارة النادي".

وأضاف: "جئنا هنا إلى مصر وأقمنا معسكرًا مغلقًا، والجهاز الفني حرص على تننظيم الفريق والاستعداد للمباراة بشكل جيد، واستوعب اللاعبون الخطة التي وضعها لهم المدرب، وهم يؤدون بروح عالية في الملعب وبشكل منظم كما أن البدلاء يقدمون الأداء نفسه الذي يقدمه الأساسيون".

وأكمل: "الروح بين اللاعبين هي نتيجة التتويج الحقيقي، وفي البداية توفيق الله، اللاعبون لديهم إصرار وأشكر مصر لاستضافة الدول العربية والمحافل الرياضية واحتواء كل البطولات".

وزاد: "مباريات الكأس لها العمل الخاص بها من الأجهزة الفنية، ولا يجب الدفع بجميع الأوراق منذ بداية المباراة، ويجب أن نعمل جيدًا على المباراة وأن نقوم بتقسيمها على مراحل والجهاز الفني أدار المباراة بشكل مميز".

وواصل المدير الرياضي لأهلي طرابلس: "الجماهير هي من تساندنا وتعطينا الدافع، وأغلقنا صفحة الكأس ونستعد لمباراة السوبر".

وأتم حديثه: "نحن مستقرون في أهلي طرابلس، وأمامنا بطولة الدوري والكأس، ونتمنى تحقيق العديد من البطولات. نحاول نقل الاحترافية إلى لاعبينا، وقد استوعب اللاعبون ذلك وحققوا الدوري في ميلانو بقوة".

هادي خشبة أهلي طرابلس أهلي بنغازي كأس ليبيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg