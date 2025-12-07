قاد الأسطورة ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي للتتويج بلقب الدوري الأمريكي، على حساب فانكوفر وايت كابس.

وأقيمت مباراة إنتر ميامي وفانكوفر وايت كابس، على ملعب لوكهارت في نهائي الدوري الأمريكي.

وفاز إنتر ميامي بنتيجة 3-1 أمام فانكوفر في المباراة النهائية بين الفريقين بالأمس السبت.

ثلاثية إنتر ميامي جاءت في الدقيقة 8 عن طريق أوكامبو بهدف في مرماه، والدقيقة 71 عن طريق رودريجو دي باول، وسجل أليندي الهدف الثالث في الدقيقة 90+6.

بينما سجل علي أحمد هدف فانكوفر الوحيد في الدقيقة 60.

وصنع ميسي هدفين في فوز إنتر ميامي أمام فانكوفر.

وحصد إنتر ميامي، اللقب الأول في تاريخه بالدوري الأمريكي.

وبشكل عام، قاد ميسي، إنتر ميامي إلى اللقب الثالث في تاريخ النادي، حيث توج بلقبي كأس الدوريات ودرع المشجعين.

وحقق ميسي اللقب رقم 48 في مسيرته، ليصبح الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ اللعبة.

وضمن إنتر ميامي، مقعده في دور الـ16 ببطولة كونكاكاف 2026.

كما تأهل إنتر ميامي إلى نهائي بطولة كأس ميشيلوب ألترا للأبطال "كأس الأبطال" لمواجهة بطل المكسيك.