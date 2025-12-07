المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"كانت مباراتي الأخيرة".. راموس يعلن رحيله عن مونتيري المكسيكي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:22 ص 07/12/2025
راموس

سيرجيو راموس

أعلن المدافع الإسباني سيرجيو راموس، رحيله عن صفوف نادي مونتيري المكسيكي، بعد توديع بطولة الدوري المكسيكي.

وفشل نادي مونتيري في التأهل إلى نهائي الدوري المكسيكي بعد الخسارة من نادي تولوكا بنتيجة (3-2) في إياب نصف النهائي.

راموس يعلن رحيله عن مونتيري

وقال راموس في مقابلة صحفية عقب المباراة: "بالتأكيد نعم، كانت تلك مباراتي الأخيرة في المكسيك".

وكتب راموس عبر صفحته الشخصية: "نشعر بالحزن، لكن ضميرنا مرتاح لأننا بذلنا قصارى جهدنا في الملعب، حان الوقت للتعلم، والنهوض من جديد، وإدراك أن هذا جزء من كرة القدم، ندمنا الأكبر هو عدم منح الجماهير نهائيًا آخر، فهم يستحقونه بكل جدارة، شكرًا لكم دائمًا على دعمكم. إلى الأمام يا مونتيري".

وكان راموس انضم إلى مونتيري المكسيكي في صيف العام الجاري بعد أن رحل عن صفوف نادي إشبيلية الإسباني.

وينتهي عقد راموس مع النادي المكسيكي بنهاية العام الجاري في 31 ديسمبر.

ولعب راموس إجمالي 25 مباراة مع مونتيري في جميع المسابقات، سجل خلالهم 4 أهداف.

سيرجيو راموس مونتيري الدوري المكسيكي

