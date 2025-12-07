رسميا.. راموس يعلن رحيله عن مونتيري المكسيكي

أعلن سيرجيو راموس، رحيله عن نادي مونتيري المكسيكي، بعد خسارة فريقه لقب الدوري.

وينتهي عقد راموس مع مونتيري بنهاية الموسم في المكسيك.

وقال راموس في تصريحات عقب المباراة: "من الواضع أن هذه المباراة هي الأخيرة لي مع مونتيري".

وأضاف: " نشعر بالحزن، لكن بضمير مرتاح، إذ نعلم أننا بذلنا قصارى جهدنا على أرض الملعب. علينا أن نتعلم، وننهض من جديد، وندرك أن هذا أيضًا جزء من كرة القدم. خيبة الأمل الأكبر هي عدم قدرتنا على تقديم نهائي آخر للجماهير، فهم من يستحقونه، شكرًا لكم دائمًا على دعمكم".

وخسر مونتيري أمام تولوكا بنتيجة 3-2 في نصف نهائي الدوري، ليفشل في التأهل إلى النهائي هذا الموسم.

وسجل راموس هدفًا في خسارة مونتيري أمام تولوكا، في مباراته الأخيرة مع النادي.

وكان راموس قد انضم إلى نادي مونتيري المكسيكي، في صفقة انتقال حر مطلع الموسم الجاري بعد رحيله عن إشبيلية.

وشارك راموس صاحب الـ39 عامًا في 25 مباراة رفقة مونتيري، حيث سجل 4 أهداف.