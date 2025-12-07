المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بقيادة نيمار.. سانتوس يتجنب الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:26 م 07/12/2025
نيمار

نيمار من مباراة سانتوس وكروزيرو

حسم نادي سانتوس البقاء بين أندية دوري الدرجة الأولى البرازيلي هذا المساء، بعد أن نجح في اكتساح ضيفه كروزيرو بثلاثية نظيفة في الجولة الختامية من موسم 2025.

وشارك نيمار أساسيًا في تشكيل سانتوس ضد كروزيرو، كما ظل على أرضية الملعب حتى نهاية الدقائق التسعين.

سانتوس يتجنب الهبوط من الدوري البرازيلي

كان سانتوس في حاجة إلى الفوز على كروزيرو من أجل ضمان البقاء في منافسات الدوري البرازيلي، الموسم المقبل 2026.

وتمكن سانتوس من تفادي الهبوط من منافسات الدوري البرازيلي بفضل ثنائية ثاسيانو في الدقيقتين 26 و28 قبل أن يضيف جواو شميدت هدفًا ثالثًا في مرمى كروزيرو عند حدود الدقيقة 60.

وأنهى سانتوس موسم عودته إلى الدوري البرازيلي في المركز الثاني عشر، بفارق 4 نقاط عن أقرب المراكز المؤدية إلى الهبوط.

وضمن سانتوس أيضًا المشاركة في منافسات كوبا سود أمريكانا 2026، المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية في أمريكا الجنوبية.

وعانى نيمار من إصابات طويلة في موسم عودته إلى سانتوس، ليشارك في 21 من أصل 38 مباراة ممكنة في الدوري البرازيلي، ناجحًا في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف وحيد.

ولعب نيمار العديد من مباريات سانتوس هذا الموسم مصابًا، إذ حمل على عاتقه مسؤولية البقاء بين أندية الدوري البرازيلي.

سانتوس الدوري البرازيلي نيمار

