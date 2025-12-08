نيمار يخضع لجراحة بعد مساعدة سانتوس على تفادي الهبوط

أكد نيمار دا سيلفا، نجم سانتوس البرازيلي، خضوعه لجراحة في ركبته بعد مساعدة فريقه على تفادي الهبوط من الدوري البرازيلي.

نيمار قاد سانتوس للفوز 3-0 على كروزيرو، فجر الإثنين، في الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الـ12، بفارق 4 نقاط أمام منطقة الهبوط.

وقال نيمار في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "حضرت من أجل ذلك، لمحاولة المساعدة بأفضل طريقة ممكنة، كانت هذه الأسابيع صعبة بالنسبة لي".

وأضاف: "أشكر أولئك الذين كانوا معي لرفع معنوياتي، لولاهم لما لعبت هذه المباريات بسبب هذه الإصابات ومشكلة الركبة، أحتاج للراحة ثم سأخضع لجراحة في الركبة".

وكان النجم صاحب الـ33 عاما قد عاد إلى سانتوس، نادي طفولته، في يناير الماضي بعد فترة مخيبة مع الهلال السعودي، وشارك في 20 فقط من 38 مباراة بالدوري.

رغم ذلك كان لنيمار تأثير حاسم في بقاء فريقه في دوري الأضواء البرازيلي بعدما سجل 5 أهداف في آخر 4 مباريات.

ولم يقدم لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق أي تفاصيل عن الجراحة أو الجدول الزمني المتوقع لتعافيه، ليزيد الشكوك حول فرصه في المشاركة في كأس العالم 2026 العام المقبل.

ولم يشارك نيمار مع البرازيل منذ عامين بسبب سلسلة من الإصابات، وفي أكتوبر الماضي، قال كارلو أنشيلوتي مدرب "السيليساو" إن المهاجم يجب أن يستعيد كامل لياقته البدنية إذا أراد استدعاءه.