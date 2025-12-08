المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب الثاني

المغرب الثاني

- -
19:00
السعودية

السعودية

كأس العرب
عمان

عمان

- -
19:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

- -
22:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي
تورينو

تورينو

- -
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

نيمار يخضع لجراحة بعد مساعدة سانتوس على تفادي الهبوط

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:03 ص 08/12/2025
نيمار

نيمار

أكد نيمار دا سيلفا، نجم سانتوس البرازيلي، خضوعه لجراحة في ركبته بعد مساعدة فريقه على تفادي الهبوط من الدوري البرازيلي.

نيمار قاد سانتوس للفوز 3-0 على كروزيرو، فجر الإثنين، في الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الـ12، بفارق 4 نقاط أمام منطقة الهبوط.

وقال نيمار في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "حضرت من أجل ذلك، لمحاولة المساعدة بأفضل طريقة ممكنة، كانت هذه الأسابيع صعبة بالنسبة لي".

وأضاف: "أشكر أولئك الذين كانوا معي لرفع معنوياتي، لولاهم لما لعبت هذه المباريات بسبب هذه الإصابات ومشكلة الركبة، أحتاج للراحة ثم سأخضع لجراحة في الركبة".

وكان النجم صاحب الـ33 عاما قد عاد إلى سانتوس، نادي طفولته، في يناير الماضي بعد فترة مخيبة مع الهلال السعودي، وشارك في 20 فقط من 38 مباراة بالدوري.

رغم ذلك كان لنيمار تأثير حاسم في بقاء فريقه في دوري الأضواء البرازيلي بعدما سجل 5 أهداف في آخر 4 مباريات.

ولم يقدم لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق أي تفاصيل عن الجراحة أو الجدول الزمني المتوقع لتعافيه، ليزيد الشكوك حول فرصه في المشاركة في كأس العالم 2026 العام المقبل.

ولم يشارك نيمار مع البرازيل منذ عامين بسبب سلسلة من الإصابات، وفي أكتوبر الماضي، قال كارلو أنشيلوتي مدرب "السيليساو" إن المهاجم يجب أن يستعيد كامل لياقته البدنية إذا أراد استدعاءه.

كأس العالم منتخب البرازيل نيمار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg