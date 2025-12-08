نيمار عن مستقبله مع سانتوس: أريد أن أنسى كرة القدم

أثار اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا الغموض بشأن مستقبله مع نادي سانتوس، موضحًا أنه يريد في الوقت الحالي أن ينسى كرة القدم.

وتجنب سانتوس الهبوط من منافسات دوري الدرجة الأولى البرازيلي هذا الموسم، بعد عودته من الدرجة الثانية بالتزامن مع عودة نيمار.

مستقبل نيمار مع سانتوس البرازيلي

قدم نيمار دروسًا في الانتماء هذا الموسم، إذ لعب العديد من مباريات الدوري البرازيلي مصابًا من أجل إنقاذ فريق طفولته من الهبوط.

وخاض نيمار مباراة سانتوس الأخيرة في الدوري البرازيلي كاملة أمام كروزيرو، ليقود الفريق إلى الفوز على أرضه بثلاثية نظيفة.

وإلى جانب البقاء بين أندية الدوري البرازيلي، تمكن سانتوس بفضل الفوز على كروزيرو من التأهل إلى كوبا سود أمريكانا 2026.

وقال نيمار في تصريحات أدلى بها بعد بقاء سانتوس بالدوري البرازيلي: "هذا النادي يستحق الأفضل، ويستحق أن يكون دائمًا في القمة".

وكشف نيمار أنه سيخضع لعملية جراحية بعد نهاية موسم سانتوس، من أجل التخلص من الإصابة التي عانى منها أكثر من مرة هذا الموسم.

وعن مستقبله، حيث ينتهي عقد نيمار مع سانتوس في نهاية ديسمبر 2025، أجاب: "لا أعلم.. طلبت منهم الانتظار حتى نهاية الموسم".

وأكمل: "الآن أريد أن أرتاح، أريد أن أنسى كرة القدم".

وعاد نيمار لطمأنة جماهير سانتوس البرازيلي: "قلبي دائمًا مع سانتوس.. سأضع مصلحة النادي في المقام الأول".

ولعب نيمار 20 مباراة مع سانتوس في الدوري البرازيلي 2025، سجل خلالها 8 أهداف واكتفى بتمريرة حاسمة وحيدة.