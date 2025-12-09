المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الأخبار

للعام الثاني على التوالي.. ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:51 م 09/12/2025
ميسي

ميسي

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لعام 2025.

وقاد ميسي فريق إنتر ميامي للتتويج ببطولة الدوري الأمريكي 2025، بعد الفوز على فريق فانكوفر وايت كابس في النهائي بنتيجة (3-1).

وأصبح النجم الأرجنتيني المخضرم، أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يفوز بالجائزة لموسمين متتاليين.

وكان ميسي توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لعام 2024.

وتصدر ميسي الفائز بجائزة الحذاء الذهبي لعام 2025، الدوري برصيد 29 هدفًا و48 مساهمة إجمالية في الموسم العادي لعام 2025.

وانتهى الموسم العادي التاريخي لميسي بـ 48 هدفًا (29 هدفًا، 19 تمريرة حاسمة) في 28 مباراة عام 2025، وهو ثاني أعلى رقم في موسم واحد في تاريخ الدوري، بما في ذلك ثلاث مساهمات على الأقل في تسع مباريات - وهو رقم قياسي أيضًا في الدوري.

ويعتبر ميسي هو اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الذي سجل 36 هدفًا على الأقل في موسم واحد عدة مرات (2024، 2025)، وهو ثاني لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يتصدر الدوري من حيث الأهداف المسجلة (29) والتمريرات الحاسمة (19)، لينضم إلى سيباستيان جيوفينكو لاعب تورنتو إف سي، في عام 2015 (22 هدفًا، 16 تمريرة حاسمة).

ميسي إنتر ميامي الدوري الأمريكي

