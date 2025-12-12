افتتح محمد حمدي، لاعب فريق إنبي التسجيل في مباراة الأهلي في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الرابطة المصرية.

وسجل حمدي الهدف الأول لصالح إنبي في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء سددها اللاعب بطريقة رائعة، ليعجز سيحا عن التصدي لها وتسكن الشباك.

وينضم كل من الأهلي وإنبي إلى المجموعة الأولى في بطولة كأس الرابطة، ومعهم فاركو وغزل المحلة والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

تشكيل الأهلي في مباراة إنبي

ودخل الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي مباراة إنبي بتشكيل مكون من التالي:ـ

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، محمد شكري.

خط الوسط: أحمد رضا، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، جراديشار، محمد عبد الله.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حازم جمال وحسين الشحات وأشرف داري وأحمد عابدين وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.