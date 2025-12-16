فازت جماهير نادي زاخو العراقي بجائزة فيفا للمشجعين لعام 2025، ضمن جوائز "ذا بيست" للأفضل هذا العام، وفقا لما أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

تلك الجائزة أُطلقت عام 2016، وتهدف إلى تكريم التعبير الاستثنائي عن الالتزام والدعم من مشجع أو مجموعة مشجعين، بغض النظر عن الدوري أو الجنس أو الجنسية، كما يمكن منح الجائزة لموقف أو لفتة تركت أثرا واضحا في عالم كرة القدم.

كيف فاز زاخو العراقي بجائزة "ذا بيست"؟

قال فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء: "خطفت جماهير زاخو أنظار العالم بمبادرة إنسانية لافتة سبقت مباراة فريقهم أمام نادي الحدود ضمن بطولة دوري نجوم العراق، والتي أُقيمت في 13 مايو الماضي".

وأوضح فيفا أن جمهور زاخو تم ترشيحه بعدما قام المشجعون بإلقاء آلاف الدمى المحشوة إلى أرض الملعب قبل المباراة في الدوري العراقي، ليتم تجميعها والتبرع بها لاحقا للأطفال المرضى.

وكان النادي قد قال في بيان رسمي: "أظهر هذا المشهد الإنساني المثالي، المتمثل في إلقاء دمى الأطفال داخل الملعب، قيما نبيلة حظيت بتقدير واسع من المجتمع الرياضي في العراق وآسيا".

وأضاف بيان النادي: "جماهيرنا تمثل الركيزة الأساسية للفريق، وتواصل دائما لفت الأنظار بمبادراتها الإبداعية، نأمل أن يستمر دعمهم لنا ونحن نسعى لتحقيق مزيد من النجاحات".

تفوق مشجعو زاخو بهذه المبادرة على اثنين من المرشحين لنيل الجائزة، وهما المشجع الأرجنتيني أليخاندرو سيجانوتو، والمشجع الإسباني الراحل مانويل كاريراس.

وتم اختيار المرشحين الثلاثة للجائزة من قبل لجنة مكونة من أساطير FIFA وخبراء في كرة القدم، ثم اختيار الفائز من خلال تصويت عام على الموقع الرسمي لفيفا، إذ يقوم كل مصوت بتحديد اختياراته بالترتيب، ليتم منح نقاط لكل مرشح بناء على ترتيبه (5 نقاط للأول و3

للثاني ونقطة للثالث)، على أن يتم منح جائزة ذا بيست من فيفا للمشجعين لصاحب أعلى رصيد نقطي في عملية التصويت.

وفي حال تساوي متنافسين أو أكثر بعدد النقاط، يتم منح الجائزة لأكثر من حل في الترتيب الأول خلال عملية التصويت.