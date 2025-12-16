المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مع اقتراب المونديال.. سانتوس يحسم موقفه النهائي من تجديد عقد نيمار

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:03 م 16/12/2025
نيمار

نيمار دا سيلفا

كشفت تقارير صحفية، عن مستجدات مصير الجناح البرازيلي نيمار جونيولا دا سيلفا، مع نادي سانتوس البرازيلي، في ظل اقتراب عقده من النهاية.

وكان نيمار قد مدد خلال يونيو العام الجاري عقده مع الفريق البرازيلي، حتى نهاية عام 2025، مع إمكانية التجديد بعد انتهاء العقد شرط اتفاق الطرفين.

تجديد عقد نيمار مع سانتوس

وبحسب ما ذكرته شبكة "ESPN" فإن إدارة سانتوس وطاقم اللاعب، بقيادة والد نيمار، توصلوا إلى اتفاق يقضي بتجديد عقد اللاعب لمدة ستة أشهر أخرى، حتى كأس العالم 2026 .

ويقضي الجناح البرازيلي إجازته حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيخضع لعملية جراحية بالمنظار في ركبته اليسرى فور عودته.

ومن المتوقع أن يُجدد نيمار دا سيلفا عقده خلال الأيام المقبلة، خاصة أن العملية الجراحية التي سيخضع لها اللاعب بسيطة، ويحتاج شهرًا وحدًا من أجل التعافي.

كان أداء نيمار في الفترة الأخيرة من الموسم حاسمًا بالنسبة لسانتوس، ليغير النادي فكرته نحو اللاعب، بعد أن كان قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريقز

ويعتقد النادي العريق بأن المميزات الذي جلبها الجناح المخضرم طوال عام 2025 يمكن الاعتماد عليها خلال الموسم المقبل، سواء من حيث الأداء الرياضي أو التأثير التجاري.

ماذا قدم نيمار مع سانتوس؟

شهد الموسم المنصرم في البرازيل، خوض نيمار 30 مباراة مع سانتوس، استطاع خلالهم أن يسجل 12 هدفًا، مع تقديم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

يذكر أن نيمار كان قد انضم إلى صفوف سانتوس في يناير 2025، في صفقة انتقال حر، عقب فسخ هقده بالتراضي مع نادي الهلال السعودي.

كأس العالم 2026 سانتوس البرازيلي نيمار دا سيلفا

