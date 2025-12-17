المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:15
فولهام

فولهام

لويس سواريز يقترب من تمديد عقده مع إنتر ميامي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:43 ص 17/12/2025
لويس سواريز

لويس سواريز

ذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم المخضرم لويس سواريز، نجم إنتر ميامي، بات قريبا من تمديد تعاقده مع النادي الأمريكي.

ووفقا لموقع "ذا أثلتيك" فإن إنتر ميامي بصدد إنهاء اتفاق جديد مع المهاجم الأوروجواياني الذي يقترب من إتمام عامه الـ39 ، للاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

وبعد فوز إنتر ميامي بالدوري الأمريكي قبل أسابيع قليلة، سادت حالة من الشك حول مستقبل سواريز في الفريق، إذ أنه لم يشارك في المباراة النهائية.

إلا أن هذا الغموض تبدد سريعا بعدما أكد خورخي ماس، أحد ملاك النادي، عقب التتويج باللقب، أن الإبقاء على سواريز كان بالفعل قيد الدراسة.

جدير بالذكر أن سواريز عوقب بالإيقاف في وقت سابق من الموسم لـ6 مباريات في بطولة كأس الدوريات التي تجمع أندية أمريكا والمكسيك، لبصقه على مدير أمن نادي سياتل ساوندرز في المباراة النهائية، ولهذا سيُحرم من المشاركة في البطولة بأكملها عام 2026.

لكن على جانب آخر قدم سواريز موسما قويا على صعيد الأرقام، حيث سجل 17 هدفا ومرر 17 تمريرة حاسمة في 50 مباراة بمختلف المسابقات (4046 دقيقة).

لويس سواريز إنتر ميامي الدوري الأمريكي

