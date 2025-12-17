المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
استعدادًا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.. وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال

محمد خيري

كتب - محمد خيري

02:22 م 17/12/2025
نعمة سعيد

نعمة سعيد

أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عودة البطلة نعمة سعيد، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال من الاعتزال، وذلك عقب لقاء جمعها معه، وفي حضور شقيقها وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لدعم الأبطال الأوليمبيين والاستعداد المبكر لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال

ناقش وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء سبل إدخال اللاعبة ضمن برامج الرعاية الشاملة التي تنفذها الوزارة للأبطال المميزين، مؤكدًا على حرص الدولة على توفير بيئة داعمة تساعد الرياضيين على تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، خاصة في الألعاب التي تمتلك فيها مصر تاريخًا وبصمات قوية مثل رفع الأثقال.

ووجه الدكتور أشرف صبحي بتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه اللاعبة خلال الفترة الماضية، مع إجراء كشف طبي شامل بالتنسيق مع اللجنة العليا لرعاية الرياضيين، عودتها مرة أخرى للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بما يضمن إعدادها بدنيًا وفنيًا ونفسيًا وفق أحدث البرامج العلمية.

ويأتي ذلك ضمن رؤية الوزارة لإعادة بناء منظومة الأبطال الأوليمبيين وصناعة جيل قادر على المنافسة وحصد الميداليات في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وزير الرياضة نعمة سعيد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أولمبياد لوس أنجلوس 2028

