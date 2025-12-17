المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:15
فولهام

فولهام

البوستليرو مستمر.. إنتر ميامي يعلن تجديد عقده مع سواريز

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:28 م 17/12/2025
لويس سواريز

لويس سواريز

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، تجديد عقد لاعب الفريق الأوروجوياني لويس سواريز، لمدة موسم ليستمر المهاجم حتى نهاية 2026.

وبدأ سواريز مسيرته مع إنتر ميامي مطلع العام الماضي، حيث شكل اللاعب إضافة كبيرة للفريق الأمريكي، وساهم في تحقيقه للعديد من الإنجازات.

سواريز مستمر مع إنتر ميامي

وقع لويس سواريز، على عقود تجديده مع فريق إنتر ميامي، بعد نهاية الموسم الثاني له مع ناديه الأمريكي، بحثًا عن مواصلة تألقه خلال الفترة الماضية.

ولعب سواريز دورًا حاسمًا في تتويج إنتر ميامي بلقبيه الثالث والرابع، بعد أن حصد النادي الأمريكي بطولة المنطقة الشرقية وكأس الدوري الأمريكي.

وساهم سواريز في بلوغ إنتر ميامي دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، ونصف نهائي دوري أبطال الكونكاكاف 2025.

وشارك سواريز في 50 مباراة رفقة إنتر ميامي، بجميع المسابقات خلال عام 2025، سجل خلالها 17 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة.

وارتدى سواريز قميص إنتر ميامي خلال 87 مباراة، في مختلف المسابقات، ونجح اللاعب في تسجيل 42 هدفًا وقدم 29 تمريرة حاسمة.

الدوري الأمريكي لويس سواريز إنتر ميامي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

