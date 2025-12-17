البوستليرو مستمر.. إنتر ميامي يعلن تجديد عقده مع سواريز

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، تجديد عقد لاعب الفريق الأوروجوياني لويس سواريز، لمدة موسم ليستمر المهاجم حتى نهاية 2026.

وبدأ سواريز مسيرته مع إنتر ميامي مطلع العام الماضي، حيث شكل اللاعب إضافة كبيرة للفريق الأمريكي، وساهم في تحقيقه للعديد من الإنجازات.

سواريز مستمر مع إنتر ميامي

وقع لويس سواريز، على عقود تجديده مع فريق إنتر ميامي، بعد نهاية الموسم الثاني له مع ناديه الأمريكي، بحثًا عن مواصلة تألقه خلال الفترة الماضية.

ولعب سواريز دورًا حاسمًا في تتويج إنتر ميامي بلقبيه الثالث والرابع، بعد أن حصد النادي الأمريكي بطولة المنطقة الشرقية وكأس الدوري الأمريكي.

وساهم سواريز في بلوغ إنتر ميامي دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، ونصف نهائي دوري أبطال الكونكاكاف 2025.

وشارك سواريز في 50 مباراة رفقة إنتر ميامي، بجميع المسابقات خلال عام 2025، سجل خلالها 17 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة.

وارتدى سواريز قميص إنتر ميامي خلال 87 مباراة، في مختلف المسابقات، ونجح اللاعب في تسجيل 42 هدفًا وقدم 29 تمريرة حاسمة.