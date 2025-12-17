المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قد يرحل.. مفاجأة في مستقبل نيمار مع سانتوس البرازيلي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:59 م 17/12/2025
نيمار

نيمار قد يرحل عن سانتوس

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن اللاعب البرازيلي نيمار لم يحسم بعد مستقبله مع نادي سانتوس.

وينتهي عقد نيمار مع سانتوس البرازيلي نهاية العام الجاري 2025، لذا بدأت التكهنات تزداد بشأن مستقبله مع كرة القدم.

مفاجأة في مستقبل نيمار

زعمت صحيفة ماركا أن سانتوس وصل في مفاوضاته مع نيمار إلى مرحلة متقدمة، لكنها استدركت بأن الاتفاق لم يحسم بعد.

وأوضحت أن نادي سانتوس يرغب في تمديد عقد صاحب الـ33 عامًا لموسم إضافي.

وعن المفاجأة التي قد يشهدها مستقبل نيمار، أضافت: "لا بد من الإشارة إلى أن أندية أخرى تحاول ضمه، على رأسها فلامنجو".

وشددت على أن بعضًا من لاعبي فلامنجو يمارسون ضغوطًا على إدارة النادي البرازيلي من أجل إقناعها بالتعاقد مع نيمار.

من جانبه، يضع نيمار حلم المشاركة مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2026 في عقله، لذا قد يؤثر ذلك في خطوته المقبلة.

وكان نيمار قاد سانتوس إلى حسم البقاء بين أندية الدوري البرازيلي في الجولة الأخيرة، بالفوز (3-0) على كروزيرو.

وقال نيمار في وقت سابق بشأن مستقبله مع سانتوس: "هذا النادي يستحق الأفضل، ويستحق أن يكون دائمًا في القمة".

وواصل بشأن مستقبله: "لا أعلم، طلبت منهم الانتظار حتى نهاية الموسم.. والآن أريد أن أرتاح، أريد أن أنسى كرة القدم".

ولعب نيمار 20 مباراة مع سانتوس في الدوري البرازيلي 2025، سجل خلالها 8 أهداف واكتفى بتمريرة حاسمة وحيدة.

سانتوس الدوري البرازيلي نيمار

