أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي، رحيل دافيدي أنشيلوتي نجل كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل، عن تدريب الفريق.

وكان نجل أنشيلوتي تولى تدريب الفريق البرازيلي، عقب رحيله عن ريال مدريد في الصيف الماضي.

رحيل نجل أنشيلوتي

وقال بوتافوجو في بيان رسمي: "لم يعد دافيدي أنشيلوتي مدربًا لنادي بوتافوجو".

وأوضح: "يُعلن نادي بوتافوجو أن دافيدي أنشيلوتي لم يعد مدربًا للفريق الأول، كما سيغادر كلٌ من مدرب اللياقة البدنية لوكا جيرا، ومساعديه لويس تيفينيت وأندرو مانجان، وقد اتُخذ هذا القرار بعد اجتماعات عُقدت يوم الأربعاء".

وواصل: "يُعرب النادي عن شكره لأنشيلوتي على احترافيته والتزامه خلال فترة قيادته للفريق وانتمائه لعائلة بوتافوجو، ويتمنى له النادي التوفيق في مسيرته المستقبلية".

وأتم بيان النادي البرازيلي: "سيتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد قريبًا".

ماذا قدم دافيدي أنشيلوتي مع بوتافوجو؟

قاد نجل أنشيلوتي فريق بوتافوجو في 33 مباراة منذ تعيينه كمدير فني للفريق.

حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في 10 مباريات، وتعرض للهزيمة في 8 مباريات.

ولم يتوج نجل المدرب الإيطالي، بأي ألقاب مع فريق بوتافوجو خلال فترة توليه المسؤولية الفنية.