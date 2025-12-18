المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"رحلة قصيرة لكنها خالدة".. أول تعليق من تياجو سيلفا بعد رحيله عن فلومينينسي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:07 م 18/12/2025
تياجو سيلفا

تياجو سيلفا

أصدر النجم البرازيلي تياجو سيلفا، بيانًا هامًا، عقب رحيله عن صفوف فريق فلومينينسي البرازيلي بشكل رسمي، اليوم الخميس.

وأشارت العديد من التقارير بأن سيلفا يرغب في العودة إلى أوروبا، من أجل إنعاش آماله في المشاركة مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

وكان اللاعب البرازيلي المخضرم قد سبق له اللعب في صفوف فريق فلومينينسي خلال الفترة بين عامي 2006 و2008.

أول تعليق من تياجو سيلفا بعد رحيله عن فلومينينسي

ونشر سيلفا عبر حسابه بمنصة "إكس": "كان وقتنا معًا أقصر مما كنا نتصور، ولكنه كان مثيرًا بما يكفي لخلق ذكريات سأعتز بها مدى الحياة".

وأضاف: "أنا ممتن للغاية للنادي، والجهاز التدريبي، وزملائي في الفريق، وعائلتي، وخاصة للجماهير، الذين حولوا هذا الحلم إلى حقيقة، وجعلوني أشعر وكأنني في بيتي منذ اليوم الأول في فلومينينسي".

وتابع: "أينما يقودني الله في هذه الرحلة، ستبقى اللحظات التي قضيناها معًا خالدة في قصتي، على الرغم من أنني قد لا أرتدي ألوان العلم الثلاثية الآن، إلا أنها ستظل تجري في عروقي".

الجدير بالذكر أن سيلفا كان قد انضم إلى فلومينينسي في مايو من العام الماضي، وأعلن النادي البرازيلي، صباح اليوم، إنهاء عقد صاحب الـ41 عاما قبل موعده بـ6 أشهر.

وذكر فلومينينسي في بيان رسمي أن لاعب ميلان وباريس سان جيرمان وتشيلسي السابق يترك وراءه إرثًا من التفاني والحب لفلومينينسي.

وساهم سيلفا في وصول فلومينينسي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، خلال يوليو الماضي، وكان أساسيًا في أغلب مباريات الدوري البرازيلي هذا الموسم.

واحتل فلومينينسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري البرازيلي، الذي انتهى مؤخرًا، برصيد 46 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن فلامنجو، المتصدر وبطل المسابقة.

بينما دافع تياجو سيلفا عن شعار فلومينينسي خلال 46 مباراة بجميع البطولات خلال موسم 2024-2025 بالبرازيل، وسجل 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

