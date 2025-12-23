أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي تعاقده مع مارتن أنسيلمي، المدير الفني السابق لبورتو البرتغالي، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بوتافوجو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لمارتن أنسيلمي، وعلّقت: " أهلاً وسهلاً، أنسيلمي.. مارتن هو المدرب الجديد لفريقنا، وقد وقّع عقدًا لمدة عامين مع الفريق.. أهلًا وسهلًا بك، أيها المدرب".

ويعد بوتافوجو هو بوابة أنسيلمي للعودة إلى التدريب من جديد، منذ إقالته من تدريب بورتو البرتغالي، بعد التعادل أمام الأهلي بأربعة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسيتولى المدرب الأرجنتيني تدريب بوتافوجو خلفًا للإيطالي دافيدي أنشيلوتي، الذي غادر الفريق بعدما خاض معه 33 مباراة في جميع المسابقات، حقق خلالهم 15 فوزًا، و10 تعادلات، و8 هزائم، وسجل 48 هدفًا، واستقبلت شباكه 35 هدفًا.

يُذكر أن مارتن أنسيلمي، البالغ من العمر 40 عامًا سبق له تدريب فريقي كروز أزول في المكسيك، وإنديبندينتي دي فال في الإكوادور، الذي تُوج معه بـ 5 بطولات مختلفة.

