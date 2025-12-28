المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأخبار

هل يرحل عن فلامنجو؟.. غموض حول مستقبل فيليبي لويس و3 مرشحين لخلافته

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:00 م 28/12/2025
فيليبي لويس

لويس فيليبي

فجرت تقارير برازيلية مفاجأة كبرى، حول وجود أزمة كبيرة في مفاوضات التجديد بين إدارة نادي فلامنجو والمدير الفني فيليبي لويس.

وبدأت المفاوضات بين فلامنجو ولويس، لتمديد العقد منذ النصف الأول لعام 2025، لكنها وصلت إلى مرحلة الحسم مع اقتراب نهاية العقد هذه الأيام.

هل يرحل فيليبي لويس عن فلامنجو؟

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ge.globo" البرازيلية فإن نادي فلامنجو يتفاوض حاليًا مع ثلاثة مدربين آخرين، رغم تمسكه ببقاء المدرب الحالي لويس فيليبي.

وتتمثل العقبة الأكبر في المفاوضات بين الطرفين، على الصعيد المالي، لكن بعد تنازلات من كلا الجانبين، وافق فيليبي لويس على المبلغ المعروض من فلامنجو.

ويُعدّ العرض المقدم من النادي البرازيلي أقل مما طلبه المدرب الشاب في البداية، بينما تمت إضافة مكافآت وفقًا للبطولات والانتصارات على مدار الموسم، ضمن عقد يمتد لمدة عامين.

ويضغط بعض مسؤولي فلامنجو للتخلي عن صفقة تجديد عقد فيليبي لويس حال عدم موافقته على العرض الأخير بنهاية يوم الأحد، بينما يحاول مجلس الإدارة الضغط من أجل حسم الإبقاء على فيليبي لويس.

3 مرشحين لتعويض فيليبي لويس

تدرس إدارة فلامنجو ثلاثة خيارات لخلافة فيليبي لويس في رحيل لويس فيليبي، وهم البرتغاليان ليوناردو جارديم وأرتور جورجي، إضافة إلى الإيطالي تياجو موتا.

ونوه التقرير بأن جارديم وموتا متاحان في سوق الانتقالات، وبالتالي يسهل التعاقد معهما، ويحظى جارديم بإشادة كبيرة داخل النادي، حيث قدّم أداءً رائعًا مع كروزيرو هذا العام.

بينما تمركزت مسيرة موتا التدريبية حتى الآن على كرة القدم الإيطالية، وكانت آخر تجاربه مع يوفنتوس، لكنه توصل إلى اتفاق للرحيل عن النادي قبل ستة أشهر من نهاية عقده.

وأخيرًا، يُعدّ أرتور خورخي مرشحًا لخلافة فيليبي لويس، حيث صنع التاريخ مع بوتافوجو، ولديه عقدًا مع الريان القطري حتى يونيو 2027، ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 6 ملايين دولار.

فلامنجو الدوري البرازيلي فيليبي لويس

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

