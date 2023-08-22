يقود بيرسي تاو جناح النادي الأهلي القائمة الأولية لمنتخب جنوب أفريقيا وذلك استعدادًا لفترة التوقف الدولي المقبلة والتي ستشهد مباراتي ناميبيا والكونغو الديمقراطية.

ويخوض منتخب جنوب أفريقيا مباراتين وديتين ضد ناميبيا والكونغو الديمقراطية يومي 9 و12 من الشهر المقبل.

وشهدت قائمة البافانا بافانا تواجد بيرسي تاو لمواجهتي ناميبيا والكونغو الديمقراطية.

وذكر الموقع الرسمي لاتحاد جنوب أفريقيا أن القائمة الأولية سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا الأسبوع المقبل قبل بدء فترة التوقف الدولي.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات جنوب أفريقيا لخوض تصفيات كأس العالم 2026، بالإضافة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا والمقرر إقامتها في كوت ديفوار العام المقبل.

