منتخب الناشئين ينهي تدريباته لمواجهة السعودية وديا استعدادا لكأس الخليج

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:26 م 20/08/2025
منتخب الناشئين مصر

منتخب مصر للناشئين

أنهى منتخب مصر تحت 17 عامًا استعداداته لخوض مباراة ودية أمام المنتخب السعودي غدا الخميس، على ملعب الأخير ضمن استعدادات الفراعنة لمنافسات بطولة كأس الخليج.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى السعودية أمس الأربعاء، وكان في استقبالها وفد من السفارة المصرية بحضور وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة.

قائمة منتخب مصر

ضمت قائمة منتخب مصر 25 لاعبًا، من أجل المشاركة في البطولة، بعد أن استقر الجهاز الفني لناشئي الفراعنة على اختياراته، والتي جاءت على النحو التالي:

- حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبد العزيز، فادي وائل.

- خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

- خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

- خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

مجموعة منتخب مصر

ويتواجد منتخب مصر، في المجموعة الثانية من كأس الخليج، رفقة منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، بينما تضم المجموعة الأولى السعودية مستضيفة البطولة مع قطر والكويت واليمن.

منتخب مصر كأس الخليج منتخب السعودية منتخب الناشئين

