يخوض منتخب البرازيل مباراتين وديتين ضد كوريا الجنوبية واليابان استعدادا لكأس العالم 2026 في توقف أكتوبر المقبل.

وضمنت البرازيل مقعدها في نهائيات مونديال 2026، مع بقاء جولتين على نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية، وذلك بعدما بدأت مشوارها مع مدربها الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالتعادل مع الإكوادور 0-0 والفوز على باراجواي 1-0.

صباحك أوروبي.. غموض موقف دوناروما

ويلتقي "السيليساو" مع كوريا الجنوبية على ملعب كأس العالم في العاصمة الكورية سيول يوم 10 أكتوبر وفق ما أكده الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

بينما يستقبل منتخب اليابان نظيره البرازيلي على ملعب طوكيو في 14 من أكتوبر.

المغرب تطيح بالسنغال وتبلغ نهائي أمم أفريقيا للمحليين

جدير بالذكر أن منتخب البرازيل زار كلا من كوريا الجنوبية واليابان في يونيو 2022 ضمن التحضيرات لمونديال قطر 2022، وفاز حينها على المنتخبين الآسيويين.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخبي كوريا الجنوبية واليابان ضمنا أيضا التأهل لمونديال 2026، الذي يقام العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

جدول مباريات اليوم