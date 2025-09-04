المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أملا في العودة لإنجلترا؟.. جرينوود يرفض دعوة لتمثيل منتخب جامايكا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:04 م 04/09/2025
ماسون جرينوود

ماسون جرينوود

رفض ماسون جرينوود، مهاجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي، دعوة للانضمام إلى منتخب جامايكا، ليترك الباب مفتوحا أمام إمكانية عودته لصفوف المنتخب الإنجليزي.

وتوقفت مسيرة غرينوود بشكل مؤقت بسبب اتهامه بمحاولة الاغتصاب والاعتداء والسلوك القسري في أكتوبر 2022، وهو ما ترتب عليه استبعاده من حسابات منتخب إنجلترا منذ ذلك الحين.

ونفى المهاجم الإنجليزي ارتكاب أي مخالفات، كما تم إسقاط التهم والقضية عن اللاعب في فبراير 2023 عندما انسحب الشهود الرئيسيون.

أندرسون: نونو سانتو ساعدني على التألق

وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، أعلن الصيف الماضي اعتزامه الانتقال لتمثيل منتخب جامايكا، وهو ما أكده ستيف مكلارين، مدرب المنتخب المنتمي لمنطقة أمريكا الشمالية والوسطى.

وحصل لاعب مانشستر يونايتد السابق على جواز سفره الجامايكي بالفعل، لكنه لم يوقع بعد المستند الخاص بالانتقال من تمثيل منتخب إنجلترا إلى تمثيل منتخب جامايكا، الذي كان يأمل في الاستعانة له خلال المواجهتين أمام برمودا وترينيداد وتوباجو بتصفيات كأس العالم هذا الشهر.

وأعرب مكلارين في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية عن خيبة أمله، لكنه مازال يشعر بالتفاؤل بشأن قدرة جرينوود على العودة إلى مستواه في الوقت المناسب للمشاركة في مباراتي كوراساو وبرمودا الشهر المقبل.

أبرز الغائبين عن دوري أبطال أوروبا (صور)

وأضاف مكلارين: "حصلنا على جواز سفر، وتوقعنا قدومه إلى هذا المعسكر، لكن بعد حديث مع عائلته، تبين أنه لن يقطع على نفسه التزاما لأحد في الوقت الحالي".

وأوضح: "إنه أمر مخيب للآمال بعض الشيء، ربما علينا التحلي بمزيد من الصبر، سنواصل السعي لضمه لأنني أعلم من خلال محادثاتي مع ماسون أنه يحب جامايكا".

وشارك جرينوود في مباراة واحدة فقط مع منتخب إنجلترا، خلال الفوز على أيسلندا في دوري الأمم الأوروبية عام 2020.

ويحق لجرينوود تمثيل جامايكا، بلد جده ، نظرا لمشاركته في أقل من 3 مباريات رسمية مع "الأسود الثلاثة" قبل بلوغه سن 21 عاما.

تصفيات كأس العالم منتخب إنجلترا ماسون جرينوود

