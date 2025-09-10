المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

1 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

بعد الفوز على تونس وديًا.. النني يعلق على ختام معسكر منتخب مصر الثاني

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:08 م 10/09/2025
منتخب مصر النني

محمد النني - لاعب منتخب مصر

علق محمد النني، لاعب وسط نادي الجزيرة الإماراتي ومنتخب مصر، على معسكر منتخب مصر الثاني الذي أقيم خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وانضم محمد النني ضمن قائمة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس العرب 2025 المقرر إقامتها في قطر.

والتقى منتخب مصر الثاني بنظيره التونسي في مباراتين وديتين على استاد هيئة قناة السويس الجديد، وانتصر في المباراة الأولى بهدف محمد مجدي أفشة، أما المباراة الثانية انتصر فيها منتخبنا الوطني الثاني بنتيجة 3-0.

وكتب النني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الحمد لله على ختام المعسكر بشكل جميل ورائع".

وأضاف: "أريد أن أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري على المجهود والأداء والاحترافية في التعامل وإن شاء الله ربنا يوفقنا فيما هو قادم".

القرعة أسفرت عن وقوع مصر في المجموعة الثالثة، إلى جانت منتخبات الأردن والإمارات، بالإضافة للفائز من مباراة التصفيات بين الكويت وموريتانيا.

على أن تكون مباراة منتخب مصر الأولى في دور المجموعات، ضد المتأهل من منتخبي الكويت وموريتانيا.

حلمي طولان كأس العرب النني منتخب مصر الثاني

