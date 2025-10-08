المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

سكالوني يثير الشكوك حول مشاركة ميسي في مباراة الأرجنتين وفنزويلا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:45 م 08/10/2025
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

أثار ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، الشكوك حول مشاركة ليونيل ميسي قائد "التانجو" في المباراة المرتقبة ضد فنزويلا.

منتخب الأرجنتين يواجه فنزويلا يوم الجمعة على ملعب "هارد روك" في مباراة ودية بمدينة ميامي الأمريكية، قبل أن يتوجه إلى شيكاغو لملاقاة بورتو ريكو في مباراة ودية أخرى يوم الإثنين.

وقد أثار توقيت المباراة الأولى تساؤلات حول مشاركة ليونيل ميسي، إذ يستضيف فريقه إنتر ميامي نظيره أتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي بعد 24 ساعة فقط من لقاء فنزويلا.

وحتى الآن لم يتضح ما إذا كانت مباراة أتلانتا ستؤثر على موقف ليو من اللعب ضد فنزويلا، خاصة في ظل جدول مزدحم، خاض فيه ميسي 7 مباريات مع ميامي منذ فترة التوقف الدولي في سبتمبر.

وقال ليونيل سكالوني في مؤتمر صحفي: "سنتخذ القرار، وسنرى كيف يشعر هو وبقية اللاعبين، سنتحدث معه ومع الآخرين".

وأضاف: "الفكرة هي عدم المجازفة بأي لاعب، هذه مباريات مهمة للمنتخب، لكنها ودية، من يعاني من مشكلة بسيطة، سواء كان ميسي أو غيره، فلن نجازف به إطلاقا".

وكانت الأرجنتين قد أنهت تصفيات كأس العالم في صدارة مجموعة أمريكا الجنوبية بفارق 9 نقاط عن الإكوادور، ويعتزم سكالوني استغلال المباريات الودية هذا الشهر لاختبار عناصر جديدة.

وعن هذا الأمر قال سكالوني: "سنحاول تجربة بعض اللاعبين الجدد في هذه المباريات المقبلة، لنرى ما إذا كانوا قادرين على الانضمام إلى المشروع، كما نقول".

وأتم: "نشعر أن كل مباراة تُلعب بهذا القميص، سواء كانت رسمية أو ودية، فهي لحظة فريدة، بالنسبة لنا، لا توجد مباريات ودية حقا، ولا بالنسبة للاعبين أيضا، هم يعرفون ذلك جيدا".

منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي إنتر ميامي

