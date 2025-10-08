أثار ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، الشكوك حول مشاركة ليونيل ميسي قائد "التانجو" في المباراة المرتقبة ضد فنزويلا.

منتخب الأرجنتين يواجه فنزويلا يوم الجمعة على ملعب "هارد روك" في مباراة ودية بمدينة ميامي الأمريكية، قبل أن يتوجه إلى شيكاغو لملاقاة بورتو ريكو في مباراة ودية أخرى يوم الإثنين.

وقد أثار توقيت المباراة الأولى تساؤلات حول مشاركة ليونيل ميسي، إذ يستضيف فريقه إنتر ميامي نظيره أتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي بعد 24 ساعة فقط من لقاء فنزويلا.

وحتى الآن لم يتضح ما إذا كانت مباراة أتلانتا ستؤثر على موقف ليو من اللعب ضد فنزويلا، خاصة في ظل جدول مزدحم، خاض فيه ميسي 7 مباريات مع ميامي منذ فترة التوقف الدولي في سبتمبر.

وقال ليونيل سكالوني في مؤتمر صحفي: "سنتخذ القرار، وسنرى كيف يشعر هو وبقية اللاعبين، سنتحدث معه ومع الآخرين".

وأضاف: "الفكرة هي عدم المجازفة بأي لاعب، هذه مباريات مهمة للمنتخب، لكنها ودية، من يعاني من مشكلة بسيطة، سواء كان ميسي أو غيره، فلن نجازف به إطلاقا".

وكانت الأرجنتين قد أنهت تصفيات كأس العالم في صدارة مجموعة أمريكا الجنوبية بفارق 9 نقاط عن الإكوادور، ويعتزم سكالوني استغلال المباريات الودية هذا الشهر لاختبار عناصر جديدة.

وعن هذا الأمر قال سكالوني: "سنحاول تجربة بعض اللاعبين الجدد في هذه المباريات المقبلة، لنرى ما إذا كانوا قادرين على الانضمام إلى المشروع، كما نقول".

وأتم: "نشعر أن كل مباراة تُلعب بهذا القميص، سواء كانت رسمية أو ودية، فهي لحظة فريدة، بالنسبة لنا، لا توجد مباريات ودية حقا، ولا بالنسبة للاعبين أيضا، هم يعرفون ذلك جيدا".